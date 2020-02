Powerbanky pro iPhone, Mac a Apple Watch: Podle čeho vybírat?

V posledních měsících se s powerbankami doslova roztrhl pytel. Už i na tuzemském trhu můžete nalézt mnoho různých typů powerbanek, které se liší především svými vlastnostmi a samozřejmě také cenou. Některé powerbanky jsou větší, jiné menší, některé zase mohou disponovat speciálními funkcemi a tak dále. V tomto článku se podíváme na to, jaké typy powerbanek jsou k dispozici a jaké byste si pro vaše potřeby měli vybrat.

Malé a přenosné powerbanky

Nejmenší přenosné powerbanky patří mezi nejoblíbenější. Zakládají si tedy především na své malé velikosti a jednoduché přenosnosti. Takovou powerbanku můžete jednoduše hodit do batohu anebo do kapsy a nebude vás nijak obtěžovat. Tehdy, kdy budete potřebovat nějaké z vašich zařízení nabít, tak je vám vzhledem k velikosti k dispozici kapacita v hodnotě několika málo tisíc mAh k tomu. To vám vystačí například na jedno nabití vašeho telefonu. Na těle těchto powerbanek je většinou k dispozici jeden vstup (nejčastěji microUSB) a jeden výstup (klasické USB). Tyto powerbanky většinou nedisponují žádnou technologií rychlonabíjení. Nejčastěji v nich najdete Ion či polymerové články. Ion články se nejčastěji nachází v malých powerbankách s jiným, než čtvercovým či obdélníkovým tvarem. Polymerové články mohou být velmi tenké a nejčastěji jsou umístěné v powerbankách s velikostí podobnou smartphonu. Výkon těchto powerbanek je často okolo 5 wattů, maximálně 10 wattů.

Větší powerbanky pro více zařízení

Pokud se chystáte na delší pobyt mimo elektřinu a potřebujete vaše zařízení udržet při běhu, tak jsou na trhu k dispozici velké powerbanky. Ty už si nezakládají na své přenosnosti, ale na tom, aby zvládly pomocí svých článků nabít co možná nejvíce zařízení, a to jak najednou, tak i opakovaně. Větší powerbanky mívají často kapacitu v rámci desetitisíc mAh, maximální kapacita poté sahá až ke 30 tisícům mAh. Tyto powerbanky navíc ve většině případů disponují hned několika výstupy, nejčastěji v podobě klasického USB, a také USB-C. Vstupů poté může být hned několik, nejčastěji se opět objevuje microUSB, avšak některé powerbanky nabízí i vstupní Lightning či USB-C. Zároveň větší powerbanky často nabízí různé technologie pro rychlonabíjení, například Quick Charge, či Power Delivery. Některé powerbanky nabízí také výstup pro nabíjení notebooků.

Nabíjení MacBooku bez problému

Jak už jsem nakousnul v odstavci výše, tak některé powerbanky nabízí také výstup pro nabíjení notebooků. Zároveň je nutné podotknout, že určité powerbanky s výstupem USB-C a dostatečným výkonem dokáží „nabíjet“ také novější MacBooky. Možná se ptáte, z jakého důvodu jsem slovo nabíjet v minulé větě vložil do uvozovek. Pořád je totiž nutné myslet na to, že powerbanka jednoduše není zásuvka a i když je její výkon mnohdy několik desítek wattů, tak to nestačí. Větší powerbanky často disponují maximálním výkonem pro USB-C okolo 15 wattů, což váš MacBook (či jiný notebook) nabije jen v případě, že na něm nebudete nic dělat. V případě, že budete tímto způsobem MacBook nabíjet a zároveň na něm pracovat, tak maximálně zkrátíte čas do úplného vybití. Klasické originální nabíječky pro MacBook disponují výkonem 61 wattů, což je čtyřikrát více.

Speciální technologie a vlastnosti

U větších powerbanek se často setkáte s různými technologiemi pro rychlonabíjení, například Quick Charge anebo Power Delivery. Nutno však podotknout, že ne všechny technologie fungují na každé zařízení. Před zakoupením takové powerbanky si tedy zkontrolujte, že je rychlonabíjení určené pro vaše zařízení. iPhone například není schopný využít rychlonabíjení pomocí Quick Charge, ale jen a pouze pomocí Power Delivery (USB-C).

Některé kvalitnější powerbanky nabízí taktéž bezdrátové nabíjení, tedy že na jejich tělo položíte iPhone (či jiné zařízení podporující bezdrátové nabíjení), a ten se začne nabíjet. Maximální výkon bezdrátového nabíjení je u powerbanek dostačující, sahá k 10 wattům. Celý výkon využijete u Samsungů, iPhone poté pro nabíjení využívá maximálně 7,5 wattů. Zajímavé jsou také powerbanky, které disponují nabíjecí kolébkou pro Apple Watch. Chystáte-li se na nějaký výlet a potřebujete udržet při chodu i vaše Apple Watch, koukejte se po powerbankách s kolébkou.

Fotogalerie powerbanka belkin 2 powerbanka belkin 3 powerbanka belkin 1 Vstoupit do galerie

Při vybírání powerbanky byste se měli především dívat na to, při jakých okolnostech bude powerbanka využitá. Pokud chcete malou powerbanku pro příležitostné nabíjení, tak je jasné že si nevyberete velkou a těžkou powerbanku s několika desetitisíci mAh. Zároveň je nutné brát v potaz cenu – často se na internetu objevují powerbanky s kapacitou téměř 100 tisíc mAh za několik stovek korun. Všechny tyto inzeráty jsou podvodné a reálná kapacita powerbanky je několikanásobně nižší. Všeobecně se doporučuje kupovat powerbanky na českém trhu. V případě, že si budete chtít zakoupit powerbanku na některém z čínských tržišť, měla by být od renomovaného výrobce a společně s certifikátem.