Jak mít dodatečný výnos 1 000 Kč za minutu svého času měsíčně? Existují osvědčené metody

Komerční sdělení: Investování zažilo v posledních letech ohromný boom. Investiční fondy, brokerské domy i investiční platformy hlásily rekordní nárůst prakticky veškerých ukazatelů. Nyní ale přichází očista. Mnoho horkých peněz přišlo do trhu a během posledních nelehkých měsíců také z trhu odešlo a velmi často s citelnou ztrátou. Pak tu zbývají dlouhodobější investoři, kteří mají svůj horizont na několik let a pokud do trhu nastoupili v nedávné době, tak pravděpodobně také čelí nějaké průběžné ztrátě. V následujícím textu se podíváme, jak lze jednoduše svoji průběžnou ztrátu snížit až o 20 %, nebo své potenciální průběžné zisky až o 20 % navýšit.

Stále významná většina kapitálu je zainvestována prostřednictvím tradičních investičních fondů. Pro tyto tradiční fondy jsou charakteristické následující body:

O řízení investic se stará profesionální portfolio manažer (nebo skupina), investor nemusí být jakkoliv aktivní.

Manažeři fondů jsou zpravidla opatrnější, a hlavně nechtějí ztratit významně více, než je průměr trhu.

Podle všech dostupných statistik drtivá většina aktivně řízených fondů nedosahuje většího výnosu , než je průměr trhu.

, než je průměr trhu. Za tuto správu fondu je zpravidla účtováno v intervalu od 1 % až 2,5 %, v průměru 1,5 % z kapitálu ročně, a to včetně ztrátových let, tedy o to se tržní ztráta ještě prohlubuje.

Pozastavme se právě u posledního bodu, který vlastně definuje nákladovost samotné investice. Pokud je v dlouhém měřítku průměrný akciový výnos mezi 6 až 9 % a z toho každý rok je Vaše hodnota investice snížena o 1,5 %, tak v tabulce níže je vidět, že na dlouhém horizontu se skutečně jedná o ohromné rozdíly.

Zdroj: vlastní výpočty

Efekt složeného úročení, který vlastně reinvestuje dosažené zisky, působí, že jakékoliv zvýšení nákladů se dramaticky propisuje do konečné hodnoty investice. Scénář A simuluje průměrné výnosy za 20 let bez jakýchkoliv poplatků. Scénář B naopak simuluje výnosy s průměrným poplatkem 1,5 %. Zde vidíme rozdíl vůči předchozímu scénáři 280 000 na horizontu 20 let. V tento moment je ještě vhodné znovu připomenout, že naprosto drtivá většina aktivně řízených fondů nedosahuje vyšších výnosů, než je průměr trhu (obvykle dosahují významně menších výnosů). A konečně scénář C ukazuje pasivní nízkonákladový fond s poplatkem 0,2 % ročně, který téměř dokonale kopíruje vývoj akciového trhu reprezentovaným nějakým akciovým indexem. Těmito nízkonákladovými fondy se myslí ETFs – Exchange Traded Funds, neboli burzovně obchodované fondy.

Pro ETF fondy je charakteristické:

Nejsou aktivně řízeny, jen zpravidla kopírují daný akciový index , nebo jinou definovanou skupinu akciových titulů.

, nebo jinou definovanou skupinu akciových titulů. Extrémně nízké náklady za správu fondu – obvykle do 0,2 %, ale některé i 0,07 %.

– obvykle do 0,2 %, ale některé i 0,07 %. Přeceňování hodnoty fondů (a tedy i své investice) probíhá každým okamžikem, kdy se s ETF obchoduje na burze.

Vyžaduje proaktivní přístup ze strany investora

A zde se opět pozastavíme u posledního bodu. Na rozdíl od klasických investičních nebo podílových fondů, u kterých se skutečně nemusíte starat o své investice, tak v případě ETF je zapotřebí se seznámit alespoň s důležitými základy, jak ETF fungují. Zároveň pokud plánujete investovat pravidelně s měsíčními nebo alespoň čtvrtletními vklady, tak je zapotřebí vždy nákup daného ETF aktivně zrealizovat. V moderních investičních aplikacích typu xStation nebo xStation mobile celý proces zabere maximálně několik minut, ale zručnějším uživatelům i několik málo desítek vteřin. Pak si již každý investor musí sám odpovědět do jaké míry chce naplnit tradiční přísloví „bez práce nejsou koláče“ a tedy kolik výnosu je ochoten odevzdat investičnímu fondu za to, co si v dnešní době může do značné míry řídit sám. Jak jsme viděli na scénářích výše, tak tento rozdíl mezi tradičním fondem a ETF může být i řádech statisíců korun, pokud hledíme na dlouhý investiční horizont.

Poslední kalkulace na zamyšlení:

Zdroj: vlastní výpočty

Tabulka výše ukazuje, že za 20 let lze očekávat dodatečný výnos v případě nízkonákladových ETF i o velikost téměř 240 000 Kč. Tento dodatečný výnos však vyžaduje každý měsíc provést aktivní nákup daného ETF na Vašem investičním účtu. Poslední řádek tabulky ukazuje o kolik více každý měsíc vyděláte, pokud budete konzistentně každý měsíc po dobu 20 let aktivně nakupovat ETF kopírující průměrný vývoj akciového trhu. Jinými slovy, pokud každý měsíc věnujete jednu minutu svého času, abyste ve své investiční platformě zadali nákup ETF, tak v dlouhém horizontu získáte dodatečných 1 000 Kč za jednu minutu svého času a pozor za každý měsíc. Tedy za 20 let téměř 240 000 Kč. Pokud naopak předáte své investice tradičním fondům, tak tento dodatečný zisk odevzdáváte správcům fondu a každý měsíc jste si ušetřili minutu práce.