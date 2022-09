Tipy a triky pro sledování Netflixu na webu

Způsobů, jak sledovat Netflix, je více. Někdo dává přednost sledování Netflixu na iPadu, Apple TV či na iPhonu, jiní uživatelé zase preferují Netflix na webu. Pokud se do této skupiny diváků Netflixu řadíte také vy, jistě oceníte naši dnešní várku tipů a triků, které se mohou hodit každému.

Nabídka na míru

Určitě jste si všimli, že vám Netflix na své hlavní stránce nabízí kromě jiného také doporučených obsah na základě již zhlédnutých filmů a seriálů. Ne vše, co jste zhlédli, se vám ale nutně muselo líbit. Proto je pochopitelné, že doporučení na základě takového obsahu asi příliš uvítáte. To, jaké filmy vám bude Netflix doporučovat, ale můžete do jisté míry ovlivnit hodnocením zhlédnutých pořadů. Stačí u vybraného titulu kliknout na palec nahoru nebo dolů, případně na symbol dvou palců u pořadů, které se vám obzvláště líbily.