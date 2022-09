Dokumenty s kriminální tematikou, které tento týden frčí na Disney+

Nepokoje v L.A.

25 let poté, co verdikt v procesu s Rodney Kingem vyvolal v Los Angeles několikadenní protesty, násilí a rabování, vtáhne film LA 92 diváky do tohoto turbulentního období prostřednictvím ohromujících a dosud neviděných archivních záběrů. Film produkovaný dvojnásobným držitelem Oscara Simonem Chinnem a držitelem Emmy Jonathanem Chinnem a režírovaný držiteli Oscara Danem Lindsayem a TJ Martinem nahlíží na události roku 1992 z různých úhlů a přináší nový pohled na klíčový okamžik, který rezonuje do dnešního dne.

