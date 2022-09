iOS 16 už běží na každém čtvrtém iPhonu

Přestože trápí iOS 16 spousta nejrůznějších chyb, rozhodně mu nelze upřít uživatelskou oblíbenost. Jak jinak ostatně chápat to, že se mu v porovnání s iOS 15 z hlediska instalační základny daří více než dobře a co víc, pozvolna dohání i nejúspěšnější iOS posledních let ve formě iOS 14. Jak na tom tedy zatím “šestnáctka” je?

Podle dat společnosti Mixpanel, která vychází z analýzy přístupu uživatelů na webové stránky, respektive pak zařízení, přes která na ně vstupují, běžel iOS 16 sedm dní po svém veřejném vydání na 22,10 % iPhonů, zatímco iOS 15 běžel po stejné době jen na 16,87 % iPhonů. Co se týče iOS 14, ten za 7 dní po uvolnění zvládl nahradit starší iOS na 30,70 % iPhonů, což je sice na první pohled výrazně více než tomu je v případě iOS 16, avšak sluší se podotknout, že procentuálně se náskok již snižuje. Po prvním dni vypuštění byl totiž rozdíl v instalační základně iOS 14 a iOS 16 zhruba 30 %, zatímco nyní už je Apple mírně pod touto hranicí.

Vzhledem k tomu, že Mixpanel zveřejnil data po sedmi dnech veřejně dostupného iOS 16 až nyní, je naprosto jasné, že v současnosti už běží “šestnáctka” na více než 25 % iPhonů – tedy jinými slovy na každém čtvrtém kompatibilním. Jak rychle bude jeho obliba stoupat nicméně v následujících dnech a týdnech nejvíce ovlivní Apple a to, jak se k chybovosti a potažmo opravám postaví. Pokud totiž bude vše lepit co možná nejrychleji, takřka 100% tím uživatele přesvědčí o tom, že se u iOS 16 není čeho obávat a že tedy má smysl nainstalovat co nejdříve. A jak systém vnímáte zatím vy?