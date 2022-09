V novém iOS 16 jsme se dočkali hned několika velkých novinek, mezi tu největší však bezesporu patří přepracovaná zamknutá obrazovka. Tu si uživatelé mohou konečně lépe přizpůsobit, a to mimo jiné také přidáním widgetů. Zamknutých obrazovek je pak možné vytvořit hned několik s tím, že se mezi nimi následně můžete přepínat, a to buď ručně, anebo automaticky s každým režimem soustředění. Aby to však bylo úplně kompletní, tak kromě propojení zamknuté obrazovky s režimem soustředění můžete stejně propojit také ciferník na vašich Apple Watch, který se tak bude podle situace automaticky měnit.

Jak v iOS 16 propojit ciferník Apple Watch s režimem soustředění

Doposud uživatelé mohli ciferník na Apple Watch automaticky měnit pouze skrze aplikaci Zkratky, což už je tedy s příchodem iOS 16 a potažmo watchOS 9 minulostí. Pokud byste si chtěli ciferník z jablečných hodinek s režimem soustředění propojit, tak se nejedná o nic složitého. Vše najdete pěkně pohromadě následujícím způsobem:

Prvně je nutné, abyste na vašem iPhonu přešli do aplikace Nastavení.

Jakmile tak učiníte, tak sjeďte o kousek níže a rozklikněte sekci Soustředění.

a rozklikněte sekci Následně si v seznamu otevřete ten režim, se kterým chcete pracovat.

Dále se na další obrazovce přesuňte o kus níže, a to ke kategorii Přizpůsobení obrazovek.

a to ke kategorii Zde už jen stačí klepnout na Vybrat pod ikonou Apple Watch.

pod ikonou Apple Watch. Tímto se zobrazí rozhraní, ve kterém už jen ciferník klepnutím vyberte.

Nakonec nezapomeňte klepnout vpravo nahoře na tlačítko Hotovo.

Pomocí výše uvedeného postupu je tedy možné na vašem iPhonu s iOS 16 propojit ciferník s režimem soustředění. Jakmile tedy příště jakýmkoliv způsobem aktivujete režim soustředění, tak dojde k automatické změně ciferníku podle toho, který jste si vybrali. Ve výše uvedené sekci pak samozřejmě můžete také nastavit propojení domovské obrazovky a zamknuté obrazovky s konkrétním režimem, takže se po jeho aktivaci může změnit naprosto všechno z těchto tří jmenovaných.