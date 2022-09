Obstojí iPhone 14 Pro v souboji s GoPro Hero 11 Black? Podívejte se sami

Apple vybavil iPhone 14 Pro takzvaným Action módem, což je v podstatě pokročilá stabilizace obrazu, kde jde přímo proti HyperSmooth 5.0, kterou přináší GoPro Hero 11 Black. YouTuber s přezdívkou DC Rainmaker, se proto rozhodl, že vyzkouší, jak si povede iPhone 14 Pro

v souboji právě s GoPro 11. Tím nejzajímavějším na celém testu je však pro mě osobně sorvnání iPhone 14 Pro s iPhone 13 Pro, kde vidíte ten neskutečný rozdíl v kvalitě stabilizace a v tom, že je iPhone nyní skutečně použitelný i pro akční záběry. Srovnání s GoPro pak ukazuje, že co se horizontální stabilizace týká, je na velmi podobné úrovni, ovšem při vertikální stabilizaci, například při downhillu na horském kole, je naopak vidět, že dominuje GoPro.

Je samozřejmě jasné, že srovnávat akční kameru a telefon je velmi obtížné, protože většinou ani s tím nejodolnějším pouzdrem nechcete dělat to, co s akční kamerou, ovšem pokud vyrazíte za nějakým dobrodružstvím párkrát do roka, možná už si nebudete muset kupovat GoPro. Ostatně podívejte se sami.

