Tato drobná chyba mě při přechodu na iPhone 14 stála celý datový balíček a vás může taky

Přechod ze starého iPhonu na nový nemusí být jen radost, ale taktéž starost – zvlášť, když nemáte přehled o tom, co vše se skrývá v nastavení. Ani já jsem se při přechodu na iPhone 14 Pro nevyvaroval drobné chybce, která mě ve výsledku stála celý datový balíček. Není proto od věci vás před něčím podobným varovat, abyste se nakonec taktéž nespálili a nemuseli v polovině měsíce dokupovat další data.

Jelikož využíváme doma takřka jen Apple produkty, asi nikoho nepřekvapí, že se je snažím co nejlépe propojit v rámci ekosystému přes iCloud a tak podobně, abych měl k některým funkcím přístup odevšud. Naprosto geniálně řešené jsou pak dle mého Fotky, které stačí zkrátka jen vyfotit, následně počkat na jejich odeslání na iCloud a stažení do zbytku zařízení, díky čemuž k nim pak máte ihned přístup odkudkoliv. Právě to mě však při přechodu na iPhone 14 Pro stálo spoustu dat. Jelikož totiž nechávám na iPhone vždy stáhnout originály fotek a ve své knihovně jich mám již tisíce, při přechodu na nový telefon s obnovením přes iCloud jsem si zkrátka neuvědomil, že je ve fotkách přepínač pro povolení mobilních dat. Vesele jsem si tedy chodil po venku, zatímco mi byla data spotřebovávána právě stahováním fotek z iCloudu – tedy věcí, která rozhodně mohla počkat na domácí WiFi. Bohužel mě však na problém upozornila až SMS od operátora o tom, že můj datový balíček je vyčerpán. Navštívit Nastavení – Fotky – Mobilní data a tam jim sebrat povolení (alespoň na čas, než se synchronizace dokončí) bylo tak již k ničemu.

Pokud tedy máte před sebou přechod na nový iPhone či si třeba ten starý jen obnovujete, myslete na to, že v dnešní internetové době, kdy se vše stahuje, stačí drobná chybka a jste rázem bez spousty dat. Doporučuji proto mít v povoleních u služeb a aplikací v rámci mobilních datových balíčků dokonalý přehled a minimálně před úkony, při kterých hrozí větší datová zátěž, si vše ještě řádně projít, abyste se kvůli tomu nedostali do problémů. I v době neomezených datových balíčků se nás totiž najde stále spousta, kteří je zkrátka nevyužijí a vystačí si s pár GB měsíčně.