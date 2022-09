Proč mají iPhony 14 senzor okolního světla nejen vepředu, ale i vzadu

Přestože se na první pohled iPhony 14 (Pro) od iPhonu 13 (Pro) přespříliš neliší, Apple vyšperkoval letošní generaci hned několika nenápadnými, leč velmi vítanými vychytávkami, které rozhodně stojí za pozornost. Jednou z nich je i duální senzor okolního světla, který byl na iPhonu použit vůbec poprvé. Proč tomu tak je?

Zatímco předešlé iPhony disponovaly jen jedním senzorem a to konkrétně tím umístěným v displeji, letošní generace se dočkala senzoru pro analýzu jasu světla i v zadním fotomodulu. Díky tomu dokáže iPhonem nohem lépe upravovat jas displeje, jelikož jej nastavuje podle dvou naměřených hodnot, stejně jako umí mnohem lépe pracovat s expozicí zadního fotoaparátu. Vše je přitom velmi rychlé a přesné, což si lze ostatně vyzkoušet například tak, že zkrátka přejdete s iPhonem 14 (Pro) ze světlé do potemnělé místnosti. Jeho reakční doba pro ztlumení jasu displeje bude daleko rychlejší než v případě iPhonů 13 Pro, což je rozhodně pozitivní. Totéž v bledě modrém by pak mělo platit pro přizpůsobení expozice fotoaparátu při změně intenzity světla, díky čemuž by se tak mělo stát focení jednodušší než kdykoliv předtím. Zkrátka a dobře, i drobnosti v podání Applu dokáží být skvělé.