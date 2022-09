Logitech potvrdil brzký příchod nových iPadů Pro M2

Že má Apple na příští měsíc naplánovanou druhou podzimní Keynote není vzhledem ke spoustě nejrůznějších úniků informací žádným tajemstvím. A díky přednímu výrobci příslušenství spolupracujícímu mimo jiné právě s Applem už máme de facto potvrzeno, že se na Keynote dočkáme nových iPadů Pro.

S potvrzením blížících se iPadů Pro přišel konkrétně Logitech, který ve spolupráci s Applem v minulosti uvedl například chytrý stylu Crayon coby levnější alternativu pro Apple Pencil určenou zejména do škol. Ten na svém webu konkrézně zveřejnil to, že bude jeho Crayon kompatibilní s 12,9” iPadem Pro 6. generace a 11” iPadem Pro 4. generace s tím, že obě generace dorazí brzy. Ačkoliv už Logitech více neprozradil, vzhledem k tomu, že představení iPadů Pro chystá již své stránky, je jasné, že nás od něj příliš mnoho času nedělí.

Co se týče novinek, které se od nové generace iPadů Pro očekávají, jednat by se mělo zejména o nasazení čipsetu Apple M2, kterým Apple nahradí původní M1. Spekuluje se ale třeba i o podpoře MagSafe nabíjení, zúžení rámečků nebo třeba o výměně výřezu v displeji za Dynamic Island. Co dalšího novinky přinesou je nicméně zatím ve hvězdách, které nám Apple poodkryje snad hned z kraje příštího měsíce.