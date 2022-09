Pokud se poohlížíte po cloudovém hraní, je GeForce Now možná tou správnou adresou. Služba totiž podporuje již přes 1400 titulů, přičemž o víkendu přibylo 7 dalších (Isonzo, Little Orpheus, Q.U.B.E. 10th Anniversary, Metal: Hellsinger, Animal Shelter, Spirit of the North a Startup Company).