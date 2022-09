Náš unboxing a první dojmy z Apple Watch Series 8: Malé (velké) déjà vu

Svou práci mám moc rád mimo jiné proto, že si díky ní můžu s novými Apple produkty pohrát zpravidla první den jejich prodejů, za což by si možná byli někteří jablíčkáři ochotní snad i připlatit. Zcela upřímně však musím říci, že ne vždy je to vyloženě radostné hraní. Nikoliv však proto, že by rozbalování Apple produktů člověka omrzelo, ale spíš proto, že některé novinky se zkrátka tak úplně nepodaří, což je i případ nových Apple Watch Series 8. Alespoň tak na mě tedy po pár desítkách minut hraní si s nimi působí a já marně přemýšlím, zda budu schopen svůj prvotní dojem přehodnotit. To už však předbíhám.

Nové Apple Watch 8 vám dorazí v balení, na které jsme již roky zvyklí. Apple zde absolutně neexperimentoval a opět vsadil na systém zvláštní krabičky pro tělo hodinek a zvláštní krabičky pro řemínek, což mu v jeho Apple Watch Design Labu umožňuje kombinovat těla s nejrůznějšími barvami a typy řemínků. Obě krabičky jsou pak zabaleny do obalu z tvrdého papíru, ve kterém je vylisováno logo Watch a který je jako již tradičně na spodní straně složen tak, aby bylo jednoduché proniknout do jeho nitra. A jelikož nepřekvapí ani obsah jednotlivých krabiček, jelikož v nich nic nepřebývá ani neschází, je skoro až zbytečné se unboxingu věnovat déle než je třeba.

Fotogalerie Apple Watch 8 LsA 1 Apple Watch 8 LsA 3 Apple Watch 8 LsA 4 Apple Watch 8 LsA 5 Apple Watch 8 LsA 6 Apple Watch 8 LsA 7 Apple Watch 8 LsA 8 Apple Watch 8 LsA 9 Apple Watch 8 LsA 10 Apple Watch 8 LsA 11 Apple Watch 8 LsA 12 Apple Watch 8 LsA 13 Apple Watch 8 LsA 14 Apple Watch 8 LsA 15 Apple Watch 8 LsA 16 Apple Watch 8 LsA 17 Apple Watch 8 LsA 18 Apple Watch 8 LsA 19 Vstoupit do galerie

Bohužel, ale první dojmy z hodinek jako takových ale nebudou přespříliš dlouhé. Apple totiž ušel u Series 8 oproti loňské řadě jen titěrný kus dopředu, takže je zde velmi složité cokoliv vůbec otestovat. Když totiž nebudu počítat teploměr, který navíc nemá ani samostatnou aplikaci, ale data zaznamenává do Zdraví a to navíc jen při spánku (tedy nejspíš, víc jsem toho zatím nevyzkoumal) či detekci autonehod, bavit se u Apple Watch 8 o upgradech postrádá smysl. Zatímco však v případě iPhonu 14 Pro, o kterém jsem psal před chvílí, to člověk ještě tak nějak v lecčem překousne, u Watch 8 zkrátka takový pocit nemám. Rezerv je tu totiž stále spousta a velmi mě proto mrzí, že se je Applu podařilo takto dokonale odignorovat a jejich řešení odložit přinejlepším na příští rok. Ptáte-li se na to, co mám na mysli, je to samozřejmě výdrž baterie, ale třeba i výkon, jehož nedostatek se projevuje zejména při zapínání hodinek, které je extrémně zdlouhavé. Jen pro zajímavost, o výkon se u hodinek stará procesor, který se poprvé objeví u Apple Watch 6.

Fotogalerie #2 Apple Watch 8 LsA 24 Apple Watch 8 LsA 25 Apple Watch 8 LsA 26 Apple Watch 8 LsA 27 Apple Watch 8 LsA 28 Apple Watch 8 LsA 29 Apple Watch 8 LsA 30 Apple Watch 8 LsA 31 Apple Watch 8 LsA 32 Apple Watch 8 LsA 33 Apple Watch 8 LsA 34 Apple Watch 8 LsA 35 Apple Watch 8 LsA 36 Apple Watch 8 LsA 37 Apple Watch 8 LsA 38 Apple Watch 8 LsA 39 Apple Watch 8 LsA 40 Apple Watch 8 LsA 41 Apple Watch 8 LsA 42 Vstoupit do galerie

Nechápejte předešlé řádky prosím tak, že by Apple Watch 6 stály za starou bačkoru, protože tomu tak rozhodně není. Bavíme se totiž o opravdu skvělých hodinkách, které dokáží udělat kdekomu radost. Je tu však jeden háček. Tato “skvělost” se od loňska a do jisté míry i předloňska a předpředloňska nezměnila, což je dle mého hlavní problém. Watch 8 jsou zkrátka z hlediska využitelnost takřka stejné jako rok, dva či tři staré modely, kvůli čemuž uživatelům Apple Watch Series 7 smysl dávat nebudou, dost možná platí totéž i pro majitele Series 6 a nebojím se říci, že i majitelé Series 5 budou o přechodu hodně uvažovat, zda pro ně má smysl. Sám mám totiž na zápěstí “pětky” a ač jsem byl rozhodnut, že si letos udělám radost a upgraduji na nový model, jsem čím dál tím víc přesvědčený o tom, že to se Series 5 ještě nějakou chvíli dám. Jak jsem však psal v úvodu, se Series 8 si hraji zatím jen chvíli a je možné, že mě následující dny přesvědčí o tom, jak moc jsem se v předešlých řádcích pletl.

Apple Watch Series 8 můžete zakoupit například zde