Máte na vašem novém iPhonu 14 (Pro) problémy s iMessage a FaceTime? Takto jej vyřešíte

Dnešním dnem odstartovaly prodeje nových iPhonů 14 a 14 Pro, na které jablíčkáři čekali od minulé středy, intenzivně pak od minulého pátku, kdy odstartovaly předobjednávky na tyto telefony. Jak se však zdá, hned po startu prodejů musí Apple vysvětlovat jednu nepříjemnost točící se kolem funkčnosti klíčových služeb iMessage a FaceTime. Před pár hodinami dokonce vydal pro tyto účely podpůrný dokument, který vrhá na celou situaci nové světlo.

Předinstalovaný iOS 16 v iPhonech 14 a 14 Pro může podle vyjádření Applu trpět chybou způsobující nemožnost aktivace iMessage a FaceTime, popřípadě mohou na telefonech tyto služby běžet nestandardně. Řešení je naštěstí velmi jednoduché – konkrétně stažení již vydaného updatu iOS 16.0.1, který přináší opravu a který by měly telefony po aktivaci samy nabídnout. Jak se však zdá, ne všem uživatelům se aktualizace ihned objevila, takže telefon začali používat s iOS 16.0 a kvůli tomu tedy začali pociťovat právě danou chybu. Přesně tyto uživatele proto Apple upozorňuje na to, že namísto paniky či reklamací musí svůj telefon jen aktualizovat na nejnovější dostupný iOS, aby tím vše vyřešili.

Pokud by se po aktualizaci na iOS 16.0.1 stále nedařilo iMessages a FaceTime “rozchodit” tak, jak jste byli doposud zvyklí, stačí po updatu dle slov Applu navštívit Nastavení – Zprávy a zde tapnout na telefonní číslo pro příjem iMessages, přičemž stejný postup lišící se jen v návštěvě sekce FaceTime místo zprávy by měl zprovoznit i FaceTime. Pokud by se pak v průběhu dne objevily další informace o tom, jak se s celým problémem vypořádat, článek aktualizujeme.