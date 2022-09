Procentuální ukazatel stavu baterie dorazí s iOS 16.1 na další iPhony

Jestli něco jablíčkáře v iOS 16 poměrně nadchlo, pak je to návrat procentuálního stavu baterie do stavového řádku iPhonu. Ten se sice designově od své dřívější předlohy liší, jelikož se nově skládá jen z čísel vepsaných do ikony baterie, přesto jsou s ním však uživatelé v rámci možností spokojeni a ve velkém jej aktivují. Háček však tkví v tom, že jej Apple v první verzi iOS 16 zpřístupnil jen některým iPhonům s výřezem, což se však s příchodem iOS 16.1 naštěstí změní.

Ve včera vydané první betě iOS 16.1 se Apple rozhodl přinést procentuální ukazatel stavu baterie možná i po nátlaku uživatelů na zbylé chybějící iPhony s výřezem – tedy konkrétně na modely 12 mini, 13 mini a dále pak XR a 11. Proč se pro tento krok nerozhodl už v první verzi systému je nicméně otázkou, jelikož uživatelé hlásí, že jak na iPhonech mini s menšími displeji, tak na LCD modelech XR a 11 jsou procenta bez problému čitelná. Důležité je ale nyní to, že se situace naštěstí mění a žádný z majitelů iPhonu s výřezem nebude o tento užitečný prvek ochuzen.

Kdy přesně se veřejné verze iOS 16.1 dočkáme je v tuto chvíli bohužel nejasné. Apple totiž teprve včera započal jeho vývojářské beta testování, které se může protáhnout jak na několik týdnů, tak může být klidně kvůli snaze uspíšit nasazení novinek zkrouhnuto na vyšší jednotky dnů. Čistě teoreticky bychom se tedy mohli systému dočkat už příští týden, avšak není vyloučeno, že se tak stane třeba až za měsíc poté, co projde řádným testování v beta programu. Vše v tomto směru závisí hlavně na tom, zda se Applu bude chtít vyvíjet samostatný opravný patch pro likvidaci chyb v první verzi iOS 16, nebo se rozhodne vše zabalit rovnou do iOS 16.1.