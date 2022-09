Proč (NE) koupit iPhone 14?

Komerční sdělení: Již zítra budou k dostání první iPhony 14. A Ty budeš se rozhodovat jako Hamlet, zda do toho jít, nebo to nechat být a poohlídnout se po např. zánovních iPhone 13, 12 nebo 11. U lídra na trhu PouziteiPhony.cz navíc s unikátní 2 letou zárukou pro všechny a 33 dní na výměnu bez důvodu zdarma. Navíc každý iPhone testují až na 60 funkcí a nebojí se říct jak. A pokud se Ti nechce utrácet tak nyní v akci na splátky s 0% navýšením již od 5 Kč / den. A starý iPhone jim můžeš prodat do výkupu.

Abychom Ti pomohli v rozhodování tak jsme Ti připravili malé porovnání cen a důležitých parametrů. Pokud si fajnšmekr tak mrkni na odkaz níže, kde si to sám porovnáš a rozhodneš se.

Porovnání cen a důležitých parametrů zde

Tady máš ceny nových 14 a 14 Plus:

Zánovní iPhone 13/mini od 19.900 Kč

A co za tyto ceny dostaneš?

vylepšené fotky (nový čip s větší světelností, rozlišení zůstává stejné 12 MP jako u iPhone 13/mini) vylepšené video (akční režim, filmařský režim 4K) vylepšený přední fotoaparát (selfie) s automatickým zaostřováním, detekce autonehody, tísňová satelitní pomoc (jen USA a Kanada)

Tady máš ceny nových 14 Pro 14 Pro Max:

Zánovní iPhone 13 Pro/Max od 23.500 Kč

A co za tyto ceny dostaneš?

čip A16 Bionic vylepšené fotky / videa (nový čip 12 MP fotky stejné jak u 13 Pro/Max I čip 48 MP, akční režim, filmařský režim 4K) vylepšený displej (zvýšení jasu HDR a venku, upravený výřez v displeji + Dynamic Island, stále zapnutý displej) vylepšený přední fotoaparát (selfie) s automatickým zaostřováním detekci autonehody, tísňová satelitní pomoc (od 11/2022 a jen USA a Kanada)

Tak ušetři až 50% a mrkni na to tady!