Proč jsem si koupil iPhone 14 Pro, i když mám 13 Pro

Jako nedílnou součást svého života nevnímám telefon jako takový, ale obsah, který díky němu mohu konzumovat nebo tvořit. Ten, který tvořím, se v mém případě smrskává na fotografie, odepsání na mail a přidání příspěvku na sociální sítě. Přesto je pro mě telefon něčím, co používám den co den. Když se objevil iPhone 14 Pro, ještě ten večer jsme s našimi partnery řešili, který model budeme chtít rezervovat a mnoho lidí si nyní možná řekne proč, když mám ještě stále v kapse iPhone 13 Pro a právě na to, se pokusím v následujících řádcích odpovědět nejen vám, ale nejspíš i sám sobě.

První aspekt je rozhodně práce a i když už tolik článků nepíšu, je pro mě důležité mít přehled o tom, co zrovna frčí a mít možnost posoudit, zda jsme některé informace pojali správně nebo ne. Číst tak články o iPhone 14 Pro a nevidět jej naživo by byl celkem problém. Tedy první důvod, ale rozhodně ne ten nejdůležitější, je, že jej zkrátka potřebuju pro svoji práci.

Druhý důvod, který se bude týkat velké většiny lidí, je cenová výhodnost. Je to stejné jako v případě auta, počítače nebo podobných věcí. Když jednou uděláte onu investici v nějakém finančním obnosu, pak je pro vás již zbytek života přechod na novou věc mnohem levnější a jednodušší a většinou platí, že čím častěji budete měnit staré a použité za nové, tím víc ušetříte. Zatímco u auta je ideální jej vyměnit po 3 až 5 letech, jakmile jej odepíšete z daní a skončí vám záruka, v případě iPhone je ideální měnit jej každý rok. Starý model prodáte za ještě poměrně vysokou částku a rozdíl, který doplatíte, je nižší než v případě, že budete měnit jednou za dva roky a za svůj již dva roky starý telefon dostanete výrazně méně. Tedy druhým důvodem je fakt, že mě každoroční výměna stojí méně peněz, než kdybych telefon měnil jednou za dva nebo tři roky.

Dále se nemusím starat o baterku. Ano, možná to zní zvláštně, ale je tomu tak. Za rok používání je defakto jedno, jak baterii nabíjíte, jak moc střídáte teploty, ve kterých se pohybujete nebo jak moc děláte cokoli, co telefon ničí. Může vám to být v podstatě jedno, protože vliv, který to bude mít, se projeví mnohem později než za dobu, kdy budete přístroj vlastnit. Třetí důvod je tedy fakt, že nemusím na telefon brát až takový ohled, jak kdybych si jej nechával dlouhé roky.

Fotogalerie iPhone 14 Pro 0 iPhone 14 Pro 2 iPhone 14 Pro 4 iPhone 14 Pro 5 iPhone 14 Pro 6 iPhone 14 Pro 7 iPhone 14 Pro 8 iPhone 14 Pro 10 iPhone 14 Pro 12 iPhone 14 Pro 13 iPhone 14 Pro 14 iPhone 14 Pro 15 iPhone 14 Pro 16 iPhone 14 Pro 17 iPhone 14 Pro 18 iPhone 14 Pro 19 iPhone 14 Pro 20 iPhone 14 Pro 21 iPhone 14 Pro 23 iPhone 14 Pro 24 iPhone 14 Pro 25 iPhone 14 Pro 26 iPhone 14 Pro 27 iPhone 14 Pro 28 iPhone 14 Pro 29 iPhone 14 Pro 30 iPhone 14 Pro 31 iPhone 14 Pro 32 Vstoupit do galerie

Fotoaparát, to je jednoznačně to, co je pro mě nejdůležitější. Snažíme se co nejvíc cestovat a za rok objevím tolik míst, která stojí za to vidět, že by byl hřích si je nefotit. Když Apple řekl, že bude mít iPhone 14 Pro skutečně 48 Mpix fotoaparát, okamžitě jsem zbystřil a bylo to defakto to, co u mě rozhodlo. Najednou si mohu povedené fotky nechat vytisknout jako obraz, mohu si je dát na pozadí XDR Display Pro nebo svého iMac a nemusím řešit jejich rozlišení. Navíc doufám, že momentů, které stojí za to fotit doslova den co den bude už co nevidět mnohem víc a právě tyto momenty chci mít uchované v dostatečné kvalitě, abych se na ně mohl za čtyřicet let dívat na svém televizoru s rozlišením 120K a pořád byly koukatelné.

Upřímně řečeno, to je vlastně tak nějak vše. Jasně, že se těším na Dynamic Island a na to, jak zase vylepšili displej, ovšem to jsou pro mě už jen takové drobnosti, které si sice rád vychutnám a vyzkouším, ale věřím, že bez nich dokážu žít. Ty skutečné důvody, proč přecházím z iPhone 13 Pro na iPhone 14 Pro jsou ty, jenž jste si mohli přečíst v řádcích výše.