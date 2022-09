Nejlepší sluchátka od JBL: Když je kvalita zvuku a zpracování prioritou

Komerční sdělení: Sluchátka JBL jsou považovány za jedny z nejlepších vůbec. Kombinují totiž prvotřídní technologie s kvalitním zpracováním, díky čemuž se těší přízni lidí po celém světě. V nabídce značky JBL najdete řadu výrobků – kromě zmiňovaných sluchátek totiž můžete narazit na reproduktory, mikrofony a další produkty spojené se světem audia. V tomto článku si však posvítíme na nejlepší sluchátka od JBL, která si momentálně můžete pořídit. Na své si přijde skutečně každý.

JBL Live PRO2 TWS

Aktuálně se relativně velké pozornosti těší model JBL Live PRO2 TWS. Jedná se o špuntová bezdrátová True Wireless sluchátka, která na trh zavítala teprve v tomto roce. U tohoto modelu můžete samozřejmě počítat s prvotřídní kvalitou zvuku. Zároveň nechybí ani technologie pro aktivní potlačení okolního hluku, abyste si mohli vychutnat oblíbenou muziku či poslouchat podcasty, aniž by vás u toho rušilo vaše okolí. Jednou z hlavních dominant sluchátek JBL Live PRO2 TWS je však výdrž baterie. Právě ta je totiž v případě bezdrátových sluchátek zcela klíčová. Samotná sluchátka vám dokážou nabídnout až desetihodinovou výdrž, kterou lze v rychlosti prodloužit na celkových 40 hodin s použitím nabíjecího pouzdra.

Sluchátka toho však nabízejí mnohem víc. Nadíle jsou totiž vybavena šesticí mikrofonů s technologií formování paprsku, díky čemuž s nimi vyřešíte telefonní hovory i v hlučnějším prostředí. Za zmínku také rozhodně stojí špunty Oval Tubes zajišťující maximální komfort, odhlučnění a kvalitní basové tóny, dotykové či hlasové ovládání a odolnost vůči vodě dle stupně krytí IPX5. Vzhledem ke schopnostem, kvalitě zvuku a parádní výdrží dokážou JBL Live PRO2 TWS překvapit i svou přívětivou cenou. Sluchátka jsou totiž k dostání jen za 3 890 Kč.

JBL Wave 300TWS

Dalšími povedenými True Wireless sluchátky je model JBL Wave 300TWS. V tomto případě se však jedná o klasická pecková sluchátka, která si zakládají na křišťálově čistém zvuku s technologií JBL Deep Bass zajišťující vyvážené basové tóny. I v tomto případě je samozřejmostí technologie pro aktivní potlačení okolního hluku pro ničím nerušený poslech. Tento model potěší především ty, kteří preferují sluchátka s otevřeným designem. Skvěle je na tom i samotná výdrž baterie dosahující až 26 hodin.

Díky ergonomickému tvaru a zmiňovanému otevřenému designu sluchátka perfektně padnou do uší. Aby toho nebylo málo, tak samozřejmě nechybí ani kvalitní mikrofony pro vyřizování hands-free hovorů, možnost duálního připojení či dotykové a hlasové ovládání. Dokonce ani v tomto případě nechybí odolnost vůči vodě dle stupně krytí IPX2. JBL Wave 300TWS se tedy nezaleknou ani deště. To nejlepší však je, že vás vyjdou jen na 1 990 Kč.

JBL Quantum ONE

Pokud se řadíte mezi vášnivé hráče a ještě k tomu vás baví kompetitivní hry, pak moc dobře víte, jak důležitou roli sehrává právě zvuk. Svého nepřítele zkrátka potřebujete slyšet a hned vědět, z jakého směru se k vám přibližuje. Ostatně proto jsou pro většinu hráčů zcela klíčová právě sluchátka. V nabídce JBL můžeme najít model JBL Quantum ONE, který se přímo specializuje na gaming a posouvá herní zážitek na zcela novou úroveň. V tomto případě se zde dokonce nachází unikátní technologie prostorového zvuku JBL QuantumSPHERE 360 zajišťující profesionální zvuk. Technologie totiž sleduje pohyby hlavy, podle čehož optimalizuje zvuk.

U těchto sluchátek je zcela zásadní kvalita jejich zvuku. O ten se starají 50mm měniče certifikované pro Hi-Res Audio v kombinaci s řadou dalších technologií. Prostřednictvím PC aplikace JBL QuantumENGINE si navíc zvuk můžete dokonale přizpůsobit přímo vašim potřebám a ze sluchátek tak dostat naprosté maximum. Na druhou stranu kvalita není vším. Hráči si totiž moc rádi dopřejí až několikahodinové hraní, kvůli čemuž je kladen nemalý důraz na komfort. Firma JBL proto vsadila na ergonomický design a příjemné náušníky. Stejně tak nesmíme zapomenout zmínit odnímatelný mikrofon, RGB osvětlení (nastavitelné přes aplikaci) či funkci pro aktivní potlačení hluku, která je v tomto konkrétním případě optimalizována pro herní účely. Jestliže je pro vás kvalita zvuku zcela zásadní a máte zájem o skutečně nejlepší herní sluchátka, pak se model JBL Quantum ONE jeví jako jasná volba. Sluchátka vás vyjdou na 6 390 Kč.

JBL Endurance Race TWS

Považujete se za sportovce a hledáte ideální sluchátka pro cvičení? Jestli ano, pak byste rozhodně neměli přehlédnout JBL Endurance Race TWS. Jedná se totiž o perfektní True Wireless sluchátka, která jsou pro náročnější aktivity a sport přímo uzpůsobena. Mimo kvalitního zvuku, který výrazně těží ze sofistikované technologie JBL Pure Bass, vám dokážou nabídnout až 30hodinovou výdrž baterie na jedno nabití či odolnost vůči prachu a vodě dle stupně krytí IP67. JBL Endurance Race TWS jsou proto ideálním parťákem i do těch nejnáročnějších podmínek.

Při venkovním sportování je ale také důležité, abyste náhodou nepřeslechli důležité zvuky z vašeho okolí. Může jít například o volání člověka, jedoucí auto a podobné. Právě proto jsou sluchátka vybavena takzvaným režimem propustnosti, který do aktuálně přehrávané hudby či podcastu přimíchává zvuky z okolí. Díky tomu JBL zajišťuje, že vám zkrátka nic neunikne. V závěru také nesmíme zapomenout na specifický design jednotlivých sluchátek. Ta jsou totiž navržena tak, aby co možná nejlépe seděly v uších, a to právě i u náročnějších aktivit.

JBL JR460

V nabídce JBL také najdete bezdrátová sluchátka, která jsou přímo určena pro děti. V této kategorii se největší pozornosti těší JBL JR460. Ta dokonce disponují aktivním potlačením okolního hluku. Sluchátka jsou samozřejmě speciálně navržena pro velikost dětské hlavy a uší, od čehož výrobce slibuje maximální komfort a bezpečí. Co je však v případě tohoto modelu nejdůležitější, je technologie JBL Safe Sound zajišťující kvalitní, a i přesto bezpečný zvuk. Jelikož jsou sluchátka navržena přímo pro děti, najdeme u nich omezení hlasitosti na nanejvýš 85 dB.

Vyzdvihnout ještě musíme až 20hodinovou výdrž baterie na jedno nabití a zabudovaný mikrofon, díky čemuž mohou děti snadno komunikovat se svými přáteli, spolužáky či přímo pedagogy. Jak už jsme ale zmínili výše, nejdůležitější roli v tomto případě hraje technologie JBL Safe Sound. Právě u dětí je totiž nutné, aby si hlasitým poslechem nepoškodily sluch. Sluchátka z rodiny JBL se přesně o tohle dokážou postarat a ještě k tomu zajistí prvotřídní kvalitu zvuku. JBL JR460 pořídíte již za 1 990 Kč v hned několika barevných variantách.

