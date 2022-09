Nový operační systém iOS 16 je pro veřejnost k dispozici již několik dnů. Na našem magazínu se mu samozřejmě neustále věnujeme, abychom vám co nejdříve přinesli články, ve kterých se dozvíte o veškerých novinkách a vychytávkách. Nových funkcí je v iOS 16 k dispozici opravdu mnoho – některé jsou součástí systému jako takového a další se dostaly do výchozích aplikací. Zmínit v tomto případě můžeme například Zprávy, které konečně přichází s vymodlenými funkcemi, po kterých jablíčkáři volali opravdu dlouho, a které konkurenční komunikační aplikace nabízí již po dobu několika let.

Jak v iOS 16 upravit odeslanou zprávu

Hlavními novými funkcemi ve Zprávách z iOS 16 je smazání a úprava odeslané zprávy. Smazání už jsme se věnovali, viz článek výše, úpravě odeslané zprávy se budeme věnovat právě v tomto článku. V případě, že jste doposud odeslali nějakou zprávu, ve které byla nějaká chyba, popřípadě které jste z jakéhokoliv jiného důvodu chtěli změnit znění, tak jste nemohli a jedinou možností tak bylo odeslání nové zprávy, často označené hvězdičkou. Pokud byste ve Zprávách nyní chtěli odeslanou zprávu upravit, stačí postupovat následovně:

Prvně je nutné, abyste na vašem iPhonu otevřeli Zprávy.

Následně si klasicky rozklikněte konverzaci, ve které chcete zprávu smazat.

ve které chcete zprávu smazat. Jakmile tak učiníte, tak na konkrétní zprávě podržte prst.

Tímto se zobrazí malé menu, ve kterém už jen stačí klepnout na Upravit.

Poté se ocitnete v rozhraní, kde už stačí zprávu jednoduše v textovém poli přepsat.

Jakmile zprávu přepíšete, tak klepněte vpravo na modré tlačítko s fajfkou pro odeslání.

Pomocí výše uvedeného postupu je tedy možné na vašem iPhonu s iOS 16 upravit odeslanou zprávu. Konkrétně můžete zprávu upravit až do 15 minut od odeslání, a to klidně opakovaně. Je však důležité zmínit, že jak vy, tak i druhá strana si bude schopna zobrazit veškerá původní znění upravené zprávy – stačí pod ní klepnout na Upraveno. Pokud tedy odešlete něco, co nechcete, aby druhá strana viděla, tak vždy zprávu smažte. Zároveň počítejte s tím, že pro projevení úpravy zprávy je nutné, aby měly obě strany, tj. jak vy, tak i příjemce, nainstalovaný iOS 16. Pokud vy provedete úpravu zprávy v konverzaci s jablíčkářem, který má starší iOS, tak se zpráva pošle znovu s textem Upraveno: před ní.