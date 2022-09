Otestoval jsem stovky obalů na iPhone a tyto tři skutečně používám

Za více než deset let, co děláme LsA, jsem otestoval opravdu stovky obalů na iPhone, především pak v začátcích. Jsou však tři, které opravdu používám a věřím, že právě tyto tři obaly by se vám mohly líbit. Mám s nimi dlouholeté zkušenosti, protože se u nich za poslední roky měnily v podstatě jen detaily související se změnami iPhonů. Pojďte se spolu se mnou podívat na trojici obalů, které jsou už roky těmi jedinými, jenž skutečně nosím na svém iPhonu. Věřím, že právě nyní si mnoho z vás bude kupovat spolu s novým iPhonem i nový kryt a tak se vám zkušenosti mohou hodit. Vzhledem k tomu, že tyto tři obaly používám opravdu roky, nefotil jsem pouze poslední varianty, ale v galeriích najdete i verze pro starší telefony, ovšem prakticky se na těchto třech obal nezměnilo za ty roky nic kromě přizpůsobení designu pro nejnovější modely.

Pitaka

Musím se přiznat, že miluju karbon a to dokonce tak, že jsem ženu ukecal, abychom jej měli i v daily autě místo dřeva nebo dalších dekorací. I když mi příliš nedává smysl, jak jej někteří výrobci v poslední době používají a stala se z něj opravdu spíše dekorace, než materiál, který snižuje váhu, přesto jej stále miluju. Když jsem před pár lety objevil pouzdra Pitaka, která tedy nejsou doslova z karbonu, ale z aramidu, jenž mám co se obalů týká, vhodnější vlastnosti než karbon, přitom je mu v podstatě velmi podobný. Sám používám MagEZ Case 2, což je taková nejlepší varianta mezi tím, jak odolný obal to je a zároveň jak minimalisticky působí. Musím se přiznat, že mi telefon za poslední rok spadl určitě víc než 15krát a nikdy se mu vůbec nic nestalo, což je za mě až k nevíře, ale je to tak. Obal je extrémně tenký, neklouže v ruce a používám jej prakticky pořád. Na podrobnou recenzi se pak můžete podívat v článku: Recenze krytů Pitaka pro iPhone 13 Pro: Obaly, na které nedám dopustit!

Obaly Pitaka si můžete zakoupit přímo zde.

Kožený obal od Applu

Upřímně, kožený obal od Applu si rok co roku kupuji, i když jej příliš nevyužívám. Jedná se však o obal, který je nejen elegantní a dobře se drží v ruce, ale především padne na iPhone jako ulitý. Je velmi elegantní a telefon v něm zkrátka vypadá dobře. Navíc díky zaobleným hranám je příjemný do ruky a vzbuzuje pocit starého dobrého designu iPhone 11. Pokud chcete něco elegantního, co bude pasovat tak, jak má, pak je Apple Case rozhodně zajímavou volbou a pokud vyrazím někam na jednání, pak je to právě ten moment, kdy si jej beru, aby telefon působil nenápadně a co nejvíc elegantně.

Apple obaly si můžete zakoupit přímo zde.

UAG Monarch

Když vyrazíme někam do Alp na pořádnou túru nebo kamkoli, kde hrozí skutečné nebezpečí, tak klasický Pitaka obal vyměním za UAG Monarch. Jedná se o to nejodolnější, co UAG umí a to zejména díky ocelové vzpěře v zadní části obalu, která funguje jako výztuha, díky které telefon přežije i pád ze skutečné výšky. Pogumování všech okrajů či přesahující kraje krytu přes displej jsou pak již jen třešničkou na dortu, díky které se opravdu téměř nemá co stát. Upřímně, pokud vám telefon nespadne přímo displejem na ostrý kámen, který bude dostatečně malý na to, aby jej nezachytil okraj obalu, pak není v podstatě moc možností, jak by se mohl váš telefon poškodit, ať už s ním provádíte cokoli. Obal je sice trošku těžší a větší, ovšem právě proto jej nepoužívám na denní bázi, ale volím jej pouze v případě, kdy jdu někam, kde skutečně hrozí, že bych o telefon mohl přijít. Za mě je to nejlepší ochrana do terénu a musím říct, že mě nikdy nezklamala a jsem ji věrný již dlouhé roky.

UAG Monarch si můžete zakoupit přímo zde.