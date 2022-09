watchOS 9 pro veřejnost je tu! Zde je seznam všeho, co přináší

watchOS 9 pro veřejnost je konečně tu. Vlastníte-li tedy kompatibilní Apple Watch, v tuto chvíli byste již měli mít možnost update stáhnout. Jak na to, na co jej lze nainstalovat a co vše přináší se dozvíte v následujících řádících.

watchOS 9 instalace

Instalaci watchOS 9 provedete zcela standardní cestou, na kterou jste zvyklí i při instalaci menších verzí. To jinými slovy znamená aktualizaci buď přes aplikaci Watch na spárovaném iPhonu, kde stačí navštívit Obecné – Aktualizace softwaru a zároveň mít hodinky připojené k nabíječce a mít je alespoň z 50 % nabité. iPhone musí být samozřejmě připojen k WiFi. Druhou možností je pak navštívit Nastavení přímo na Apple Watch a tam jít přes Obecné – Aktualizace softwaru. I zde platí nutnost připojení na nabíječce a nabití alespoň z 50 % a i zde je nutné připojení k WiFi.

watchOS 9 kompatibilita

Operační systém watchOS 9 bude dostupný na těchto modelech Apple Watch, a vyžaduje zároveň iPhone 8 nebo novější s iOS 16 nebo novějším:

Apple Watch Series 4

Apple Watch Series 5

Apple Watch Series 6

Apple Watch SE

Apple Watch Series 7

Samozřejmostí jsou pak i Apple Watch Series 8, SE 2 a Ultra. Ve seznamu nejsou uvedeny z toho důvodu, že v nich watchOS 9 dorazí předinstalovaný.

Fotogalerie watchOS 9 0 watchOS 9 1 watchOS 9 2 watchOS 9 3 watchOS 9 4 watchOS 9 5 watchOS 9 6 watchOS 9 7 watchOS 9 8 watchOS 9 9 watchOS 9 10 watchOS 9 11 watchOS 9 12 watchOS 9 13 watchOS 9 14 watchOS 9 15 watchOS 9 16 watchOS 9 17 watchOS 9 18 watchOS 9 19 watchOS 9 20 watchOS 9 21 watchOS 9 22 watchOS 9 23 watchOS 9 24 watchOS 9 25 watchOS 9 26 watchOS 9 27 watchOS 9 28 Vstoupit do galerie

watchOS 9 novinky

Cvičení