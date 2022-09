Jak přejít z watchOS 9 beta na veřejnou verzi

Jak přejít z beta watchOS 9 na veřejnou verzi by mohlo zajímat všechny uživatele, kteří to před několika měsíci nevydrželi a nainstalovali si s předstihem právě beta verzi watchOS 9. Jak jsme se před několika dny dozvěděli na podzimní konferenci, tak pro veřejnost vyjde watchOS 9 už 12. září, tedy v pondělí. Pokud nadále nechcete pokračovat v testování a využívání bety watchOS 9, tak v tomto článku najdete vše, co musíte udělat pro to, abyste mohli nainstalovat veřejnou verzi.

Jak přejít z beta watchOS 9 na veřejnou verzi

Abyste mohli přejít z beta verze watchOS 9 na veřejnou verzi, tak konkrétně musíte primárně odstranit vývojářský beta profil, pomocí kterého je možné se do testování beta verzí watchOS dostat. Postup pro odstranění tohoto profilu je následující:

Prvně v rámci iOS přejděte do nativní aplikace Watch.

Jakmile tak učiníte, tak se ve spodním menu přesuňte do Moje hodinky.

Nyní sjeďte níže a rozklikněte kolonku s názvem Obecné.

Tady pak sjeďte úplně dolů, kde rozklikněte sekci Profil.

Zde pak rozklikněte profil s názvem watchOS Beta Software Profile.

Po rozkliknutí klepněte na tlačítko Odstranit profil.

Nyní je nutné, abyste se autorizovali pomocí vašeho kódového zámku.

Nakonec klepněte ještě jednou na Odstranit, poté restartujte Apple Watch a je hotovo.

Pomocí výše uvedeného postupu je tedy možné odstranit vývojářský profil pro možnost instalace beta verze watchOS 9. Pokud byste se z beta testování neodhlásili, tak by vám klasicky i nadále chodily další vývojářské a beta verze watchOS 9. Je každopádně nutné zmínit, že tento postup musíte provést před instalací tzv. Release Candidate (RC) verze. Pokud tak neučiníte a tuto finální beta verzi watchOS nainstalujete, budete si muset počkat na vydání další veřejné verze watchOS, tj. například watchOS 9.0.1, abyste mohli na veřejnou verzi přejít. Není totiž možné se z beta verze watchOS dostat na stejnou či starší veřejnou verzi systému.