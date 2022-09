5 skvělých tipů a triků pro watchOS 9

Vylepšený Spánek

Ještě před nějakou dobou neuměly Apple Watch nativně měřit spánek, a tak jsme museli využívat aplikace třetích stran. Apple se naštěstí ještě včas uvědomil a přišel s výchozí aplikací Spánek, která však zpočátku nesahala řešením ostatních vývojářů ani po kotníky. Jak už to má ale Apple ve zvyku, tak postupně v rámci nových verzí watchOS Spánek neustále vylepšoval a nyní už tak máme před sebou takovou aplikaci, která stojí za to. Ve watchOS 9 se pak nově Spánek naučil zobrazovat jednotlivé fáze spánku, a to bdělost, REM, lehký a tvrdý spánek. Pro zobrazí těchto informací přejděte na Apple Watch do aplikace Spánek, kde už tyto nové informace najdete. K dispozici jsou pak samozřejmě také v aplikaci Zdraví na iPhonu.