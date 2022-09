Jak co nejlépe prodat vaše staré Apple Watch

Před nedávnem Apple na letošní zářijové konferenci představil hromadu nových zařízení. Primárně jsme se samozřejmě dočkali nových iPhonů 14 (Pro), kromě nich ale kalifornský gigant tradičně představil také nové Apple Watch. Pro některé majitele jablečných hodinek to každoročně znamená, že je vymění za nejnovější generaci, někdo pak po nových Apple Watch sáhne z toho důvodu, jelikož už vlastní několik let starý model. Pojďme se proto v tomto článku společně podívat na to, jak co nejlépe prodat staré Apple Watch.

Zrušení spárování a reset do továrního nastavení

Aby jste mohli s vašimi Apple Watch fungovat na denní bázi, tak je samozřejmě musíte mít připojené k iPhonu. A před samotným prodejem musíte právě tohle propojení zrušit, aby poté neměl potencionální kupec problém s jejich spárováním. Na vašem iPhonu, se kterými máte Apple Watch propojeny, otevřete aplikaci Watch. Zde poté v kategorii Moje hodinky rozklikněte Obecné → Resetovat. Pak už jen stačí klepnout na Smazat data a nastavení na Apple Watch a akci potvrdit.

Vyčištění

Jakmile zrušíte spárování vašich hodinek s iPhonem, tak už je celý postup přípravy softwaru hodinek prakticky hotový. Nyní se tedy vrhneme na ostatní záležitosti. Při prodeji je nutné, abyste vaše hodinky co možná nejlépe vyčistili. Vzhledem k tomu, že mnoho z nás nosí Apple Watch denně na rukou, a to i při sportu, tak mohou být hodinky postupem času velmi špinavé, a to zejména ta část se senzory, která doléhá na vaší ruku. Špínu poté najdete také u digitální korunky. Pro vyčištění nejlépe poslouží vlhčený hadřík, pro špatně dostupná místa poté například vatová tyčinka do uší.

Fotografie

Je nutné si uvědomit, že to, co kupec vidí u vašeho inzerátu jako první, jsou fotografie. Při listování mezi ostatními inzeráty musí právě váš inzerát kupce zaujmout nejvíce, aby jej otevřel a dozvěděl se více. Dobré fotografie lze pořídit samozřejmě zrcadlovým fotoaparátem, avšak ten samozřejmě není součástí každé rodiny. Pokud tedy zrcadlovku nemáte a ani si ji nemůžete půjčit, tak se nebojte využít fotoaparát novějšího telefonu. Fotografie poté foťte na přirozeném světle, aby vypadaly dobře. Fotografie musí být detailní a hlavně bezprostředně ostré, čehož se držte zuby nehty.

Inzerát

Po nafocení fotografií už jen stačí, abyste si připravili samotný inzerát. Samotný inzerát by měl být stručný a přehledný, tak stejně zde není příliš prostoru pro gramatické chyby. Jestliže češtinu úplně neovládáte, tak si text nechte napsat či alespoň zkontrolovat od někoho, kdo je na tom lépe. Pokud potenciální kupující uvidí inzerát s chybami, může ho to odradit, stejně jako nekvalitní fotografie. V inzerátu žádným způsobem nelžete a uveďte vše na pravou míru. Konkrétně nezapomeňte uvést info o produktu, tedy jeho název a typ, barvu, kapacitu úložiště, datum zakoupení, platnost záruky a další. Nebojte se k prodávaným Apple Watch přiložit také nějaké příslušenství – stejně ho u nového zařízení nevyužijete.

Příklad inzerátu

Prodám Apple Watch Series 7 45 mm, vesmírně šedá barva, hliníkové tělo, včetně krabičky. Hodinky mají po těle lehké oděrky z běžného používání, na displeji jsou malé škrábance – při zapnutém displeji nejdou vidět. Zařízení bylo zakoupeno 19. ledna 2022 v Mobil Pohotovosti, záruka je platná dva roky, tzn. do 19. ledna 2024. K Apple Watch přidám navíc dva řemínky zdarma. Cena je 6 990 Kč včetně poštovného, při rychlém jednání možná sleva.

Kde inzerát vložit?

Inzerát můžete vložit na nespočet inzertních portálů v Česku i na Slovensku. Osobně vám ale doporučuji náš Letem světem Applem Bazar, na kterém jsem já osobně už prodal několik věcí. Po přesměrování na stránku stačí pouze v pravé části obrazovky kliknout na Přidat inzerát a vyplnit jednoduchý formulář. Dostanete se tak do podvědomí čtenářů magazínu a věřím, že se vám zrovna na váš inzerát někdo ozve. Skvělou možností je ale i třeba aukční portál Aukro, na kterém můžete jak prodávat, tak nakupovat za velmi výhodné ceny.

