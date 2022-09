Letošní zářijová konference, na které jsme se dočkali představení nových iPhonů 14 (Pro), je za námi. Pro mnoho uživatelů to znamená, že zanedlouho budou vlastnit nový iPhone, tedy pokud se rozhodnou pro jeho koupi. Ve většině případech uživatelé samozřejmě ještě musí starý iPhone prodat, aby se jim část peněz vrátila a nový jablečný telefon je tak prakticky vyšel levněji. Pojďme se proto společně v tomto článku podívat na to, jak co nejlépe prodat váš starý iPhone.

Zálohování starého iPhonu

Vzhledem k tomu, že většina uživatelů si chce svá stará data přenést do nového zařízení, tak je nutné vytvořit zálohu. Existují dvě možnosti, jak můžete zálohu vytvořit. Jedna varianta je pomocí iCloudu, druhá poté spočívá ve využití iTunes. V prvním případě, tedy v případě iCloudu, stačí, když budete připojeni na Wi-Fi, a poté přejdete do Nastavení. Zde rozklikněte vaše jméno, a poté možnost iCloud. Poté stačí sjet níže, kde se nachází možnost Záloha na iCloudu, kterou rozklikněte. Poté už jen stačí kliknout na tlačítko Zálohovat. Samozřejmě je nutné, abyste měli na iCloudu dostatek místa, aby se vám na něj celá záloha vešla. Pokud máte na iCloudu místa málo, tak budete muset využít Finder na Macu, potažmo iTunes ve Windows.

Pokud se rozhodnete pro zálohování pomocí Finderu či iTunes, tak je postup taktéž vcelku jednoduchý. Na vašem Macu spusťte Finder, na počítači s Windows pak iTunes, a poté připojte pomocí Lightning kabelu váš starý iPhone. Jakmile tak učiníte, tak vlevo ve Finderu, respektive v horní části iTunes, klikněte na vaše zařízení. Nyní už jen stačí, abyste v přehledu o vašem zařízení stisknuli tlačítko Zálohovat. Tímto se provede záloha do vašeho počítače a na váš nový iPhone ji poté můžete obnovit.

Odhlášení z Apple ID a obnovení do továrního nastavení

Aby mohl potencionální kupec iPhone naplno využívat, tak je nutné, aby byl odhlášený z vašeho Apple ID. Pokud byste tak neučinili, tak by byl iPhone pořád vázaný na váš účet společně s heslem, které by musel nový uživatel zadávat. Odhlášení docílíte tak, že rozkliknete Nastavení, kde klikněte na vaše jméno. Poté sjeďte úplně dolů a klikněte na možnost Odhlásit se. Poté už jen stačí zadat vaše současné heslo a akci potvrdit.

Jakmile budete mít iPhone odhlášený z Apple ID, tak už jen stačí, abyste jej obnovili do továrního nastavení. Obnovu provedete tak, že přejdete do Nastavení, a poté do záložky Obecné. Poté sjedete níže a rozkliknete možnost Obnovit. Poté kliknete na druhou možnost seshora, tj. Smazat data a nastavení. Pokud máte na iCloudu starou zálohu, tak vyberte možnost Zálohovat a smazat. Pokud nechcete zálohu aktualizovat, stiskněte Vymazat. Poté zadáme kód a potvrdíme vymazání.

Pořádně iPhone očistěte

Pokud jste úspěšně došli až k tomuto kroku, tak to znamená, že jste zařízení úspěšně zálohovali, odhlásili a resetovali do továrního nastavení. Nyní je nutné, abyste váš iPhone pořádně očistili, a to především v současné době pandemie. Zamyslete se nad tím, kde všude a jak často iPhone chytáte do rukou. Na jeho těle se nachází spousty bakterií a ve vašem zájmu je, abyste se jich zbavili. Displej zařízení stačí očistit hadříkem namočeným ve vodě, záda iPhonu pak můžete setřít nějakým dezinfekčním prostředkem. Na detaily v podobě přepínače tichého režimu, bočních tlačítek či otvorů reproduktorů pak můžete využít kartáček s jemnými štětinkami, anebo vatovou tyčinku do uší. Tak stejně vyčistěte Lightning konektor, ve kterém se často nachází spoustu prachu. Se vším vám pomůže článek, který přikládám níže.

Fotografie upoutají pozornost

Ihned poté, co váš starý iPhone očistíte, byste měli pořídit nějaké fotografie. Berte v potaz, že právě fotografie jsou tím, co nejvíce upoutá potenciálního kupce. Nejlépe uděláte, pokud fotografie vytvoříte pomocí zrcadlového fotoaparátu. Pokud zrcadlový fotoaparát nevlastníte, tak zkuste poprosit například kamaráda. Samozřejmě můžete využít také svůj nový iPhone, který disponuje kvalitní fotosoustavou. Fotografie musí být detailní a ostré.

Správně napsaný inzerát

Po nafocení fotografií už jen stačí, abyste si připravili samotný inzerát. Samotný inzerát by měl být stručný a přehledný, tak stejně zde není příliš prostoru pro gramatické chyby. Jestliže češtinu úplně neovládáte, tak si text nechte napsat či alespoň zkontrolovat od někoho, kdo je na tom lépe. Pokud potenciální kupující uvidí inzerát s chybami, může ho to odradit, stejně jako nekvalitní fotografie. V inzerátu žádným způsobem nelžete a uveďte vše na pravou míru. Konkrétně nezapomeňte uvést info o produktu, tedy jeho název a typ, barvu, kapacitu úložiště, datum zakoupení, platnost záruky a další. Nebojte se k prodávanému iPhonu přiložit také nějaké příslušenství – stejně ho u nového zařízení nevyužijete.

Příklad inzerátu

Prodám vesmírně šedý iPhone 13 Pro 128 GB včetně krabičky. Zařízení má po těle lehké oděrky z běžného používání, na displeji bylo po celou dobu používání nalepeno ochranné sklo. Zařízení bylo zakoupeno 19. listopadu 2021 v Mobil Pohotovosti, záruka je platná dva roky, tzn. do 19. listopadu 2023. K iPhonu přidám zdarma tři obaly a ochranné sklo navíc. Cena je 18 990 Kč, při rychlém jednání možná sleva.

Fotogalerie #3 iPhone 13 Pro nahled 1 iPhone 13 Pro nahled 2 iPhone 13 Pro nahled 3 iPhone 13 Pro nahled 4 iPhone 13 Pro nahled 5 Vstoupit do galerie

Kde inzerát vložit?

Inzerát můžete vložit na nespočet inzertních portálů v Česku i na Slovensku. Osobně vám ale doporučuji náš Letem světem Applem Bazar, na kterém jsem já osobně už prodal několik věcí. Po přesměrování na stránku stačí pouze v pravé části obrazovky kliknout na Přidat inzerát a vyplnit jednoduchý formulář. Dostanete se tak do podvědomí čtenářů magazínu a věřím, že se vám zrovna na váš inzerát někdo ozve. Skvělou možností je ale i třeba aukční portál Aukro, na kterém můžete jak prodávat, tak nakupovat za velmi výhodné ceny.

iPhone na Aukru můžete prodat zde