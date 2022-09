Společnost Grid slaví 2. narozeniny a nabízí obrovské slevy

Věřím, že většině našich čtenářů nemusíme Grid Studio představovat. Kromě klasických informačních článků, jsme se totiž v minulosti podívali také na některé jeho produkty detailněji formou recenzí jako je například Recenze Grid iPhone 4S: Pověste si na zeď jedinečný obraz s rozebraným iPhonem. To čemu se v Grid Studio věnují je tvorba obrazů z rozebraných produktů nejen společnosti Apple. Zkrátka vezmou například iPhone 4s nebo jiný model a vytvoří z něj opravdu zajímavý obraz, který vám doručí v krásném balení, jenž může vidět na fotografiích níže, přibalí důkladnou ochranu, aby se obrazu nic nestalo a pak už jen zbývá, pověsit jej na zeď.

I na to jsou v Grid připraveni a tak součástí balení jsou i skobičky na připevnění ke zdi. Obraz je v dřevěném rámu a kryje jej skutečné sklo, pod kterým můžete vidět rozebraný produkt. Pokud jste fanoušci Applu a baví vás technologie, pak to rozhodně je něco, co stojí za to mít ve své kanceláři nebo pracovně. Pokud naopak fandíte videohrám, pak má pro vás Grid také nějaké ty libůstky a to v podobě rozebraných kapesních konzolí. Mezi produkty, ze kterých Grid vytvořili obraz najdete například původní iPhone, iPod Classic, iPhone 4s, Apple Watch, iPad mini nebo iPhone 3Gs a mnoho dalšího. Aktuálně probíhá v rámci oslav druhých narozenin akce, ve které můžete zakoupit téměř vše co nabízí ve výrazných slevách a například pokud zatoužíte po iPhone 4s, ten můžete koupit se slevou 40%. Akce probíhá jen během tohoto víkendu, takže s nákupem příliš neotálejte.

Nabídku Grid Studio nalezenete přímo zde.