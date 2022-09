Ano, displej iPhonu 14 Pro nabízí opravdu obnovovací frekvencí 1 až 120 Hz

Na středeční Keynote, na které se světu představily iPhony 14 (Pro) zazněla celá řada velmi zajímavých informací. Bohužel, ne všechny se však poté dostaly na oficiální webové stránky Applu, kvůli čemuž vznikají mezi jablíčkáři nejrůznější rozepře, za které ale ve výsledku může primárně právě Apple tím, jak některé technologie (ne)odkomunikoval. Patří mezi ně třeba i obnovovací frekvence displeje iPhonů 14 Pro.

Pokud zabrousíte na oficiální stránky Applu, dozvíte se z nich, že iPhony 14 Pro nabízí i nadále displej s podporou technologie ProMotion, která umožňuje měnit obnovovací frekvenci obrazu v rozsahu 10 až 120Hz. Háček je ale v tom, že displeje mají obnovovací frekvenci ještě vyšší, jen se o ní Apple zmínit bohužel tak trochu nešikovně jen na Keynote v souvislosti s Always-on. Při jeho prezentaci totiž řekl konkrétně to, že se obnovovací frekvence displeje v režimu Always-on sníží až na 1 Hz, díky čemuž by tak měl být tento režim z hlediska energetické náročnosti přívětivější, než kdyby bylo Always-on zobrazováno při 10 a více Hz. Ptáte-li se pak na to, proč pracuje ProMotion jen v rozmezí 10 až 120 Hz, odpověď na tuto otázku sice oficiálně neznáme, avšak je vcelku pravděpodobné, že pro Apple už zkrátka nedává příliš smysl snižovat při běžném využití telefonu obnovovací frekvenci pod 10 Hz, protože případů, kdy byste něco takového reálně využili, je vyjma vyloženě statického zobrazování obsahu minimum.

Pokud jste tedy doteď tápali nad tím, jak to s obnovovací frekvencí displeje iPhonů 14 Pro je, po přečtení předešlých řádků byste měli mít zcela jasno. Panely jako takové zvládají 1 až 120Hz, byť se uživatelsky dostanete jen k 1Hz v případě Always-on a 10 až 120Hz v případě běžného používání telefonu. Na to, jak vše „hraje“ dohromady si pak budeme muset počkat do příštího pátku, kdy bychom se měli k prvním iPhonům 14 (Pro) dostat i my v redakci. Těšte se proto na záplavu recenzí, dojmů a zkrátka všeho, co se „čtrnáctkami“ souvisí.

