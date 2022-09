Samsung zkouší nalákat uživatele na stranu Flipu, místo aby si koupili iPhone 14

Samsung spustil novou reklamní kampaň, jejím cílem je přesvědčit zákazníky iPhonu, aby vyzkoušeli jeho nejnovější Galaxy Z FLip4. Název kampaně v USA je Join to Flip side, zatím co u nás je kampaň pod sloganem: Vyzkoušejte kouzlo flipu. V rámci videa, které celou kampaň doprovází předvede jedna kamarádka druhé její nový Flip4. Ta však odmítne s tím, že má svůj iPhone. Po čase však zjistí, že „flip“ je doslova všude a že systém pantů se používá na víc věcech, než si do teď uvědomovala. Nakonec neodolá a přece jen se přidá na stranu Flipu. Tomu ještě předchází epická snaha ohnout iPhone, což by se mimochodem u iPhone 6 celkem podařilo. Jak jste na tom vy? Chystáte se po zveřejnění cen iPhone 14 Pro přejít na stranu Samsungu?

Objevit kouzlo Flipu můžete přímo zde.