Přední operátor odhalil s předstihem barvy iPhonů 14!

Do představení iPhonů 14 sice zbývají poslední hodiny, to však v žádném případě neznamená, že by byly klidné a bez nejrůznějších úniků informací. O jeden velmi zajímavý se postaral největší indonéský operátor Telcom Indonesia, který zveřejnil čtveřici snímků zachycujících údajně iPhony 14 v „nových“ barvách s tím, že budou brzy k předobjednání. Všechny odstíny jsou oproti těm, které Apple využíval v minulosti mírně odlišné, což je však pro kalifornského giganta typické. Zda se jedná o marketingové snímky Applu, nebo si operátor jen vytvořil vlastní rendery sice můžeme v tuto chvíli jen hádat, nicméně vzhledem k tomu, že v minulosti operátoři zpravidla informacemi o novinkách s určitým předstihem disponovali a nejednou je dokonce „leaknuli“, je pravděpodobnější to, že se nyní skutečně díváme na oficiální materiály od Applu, které byly zveřejněny dřív než měly.