EU chce donutit Androidy k přijetí jedné z největších výhod Applu

Evropská unie se stále více snaží bojovat za zákazníky technologických gigantů. Nedávno jsme se mohli dočíst o záměru EU sjednotit nabíjecí konektory všech smartphonů na evropském trhu. Příští iPhone tedy s nejvyšší pravděpodobností bude s USB-C, což asi nikomu nevadí, neboť po tomto standardu uživatelé volají již roky. EU si ale momentálně snaží došlápnout také na výrobce androidích smartphonů ve snaze zajistit bezpečí zákazníků.

Velkou nevýhodou u smartphonů s operačním systémem Android jsou aktualizace (tedy pokud nevlastníte Google Pixel). Často totiž na nejnovější záplaty čekáte i dlouhé měsíce, neboť vývojáři musí novinky přenastavovat do svého grafického rozhraní apod. A ruku na srdce, mnozí na aktualizace vskutku nespěchají. To by se mohlo zlomit s případným schválením návrhu EU. Ta totiž požaduje, aby hlavní aktualizace a ty, které opravují zabezpečení, byly dostupné na zařízeních prodávaných v EU do 2 až 4 měsíců. Pokud by byl takový návrh schválen, může to znamenat, že Apple přijde o jednu ze svých největších zbraní (tedy alespoň na území EU). Téměř okamžité aktualizace a všemožné bezpečnostní záplaty jsou totiž ve světě smartphonů doménou Applu a jednou z vlastností, která je pro uživatele rozhodující se mezi iOS a Androidem zásadní. Již nyní někteří výrobci smartphonů s Androidem mění politiku aktualizací svých smartphonů. EU chce ale tuto záležitost posunout ještě o kus dál.

Pokud by tato pravidla platila již nyní, tak Android 13, který vyšel 15. srpna, by musel být na veškerých smartphonech s Androidem prodávaných v EU před Vánoci. Dále by EU vyžadovala 3 roky softwarové podpory s hlavními aktualizacemi a celkem 5 let pro aktualizace bezpečnostní. Zda se tak stane je sice zatím ve hvězdách, jelikož před návrhem stojí dlouhé projednávání i schvalovací procesy, ale pokud by EU návrh přijala, svým způsobem by připravila Apple o jednu z jeho hlavních zbraní u iOS.