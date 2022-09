Amazon údajně zavádí třídenní zpoždění uživatelských recenzí pro veškerý svůj obsah na Prime Video. Během této doby má služba vyhodnotit, zda uživatelská recenze pochází od skutečného diváka – nikoli od robota nebo trolla, který chce zaplavit pořad negativními recenzemi. Novinka se má týkat také The Lord of the Rings: The Rings of Power, který nemá u diváků pouze pozitivní ohlasy.