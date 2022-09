Víme, k čemu bude sloužit nové boční tlačítko na Apple Watch Pro

Jedním z nejzajímavějších prvků nových Apple Watch Pro, které se mají světu představit v průběhu zítřejší Apple Keynote, je bezesporu přidání dalšího postranního tlačítka pro jejich ovládání. Ačkoliv jsme o něm slyšeli poprvé teprve včera, díky Marku Gurmanovi z Bloombergu již víme, k čemu bude sloužit.

Po včerejším úniku schémat Apple Watch Pro jsme psali o tom, že dle nás bude nové boční tlačítko programovatelné kvůli snadnému spouštění nejrůznějších funkcí a aplikací v průběhu výkonu, kdy je dotykové ovládání nevhodné. Přeci jen, například při běhu je rozhodně snadnější sáhnout po fyzickém tlačítku než se snažit na dotykovém displeji “trefit” ikonku aplikace, kterou potřebuji spustit. A právě tuto naši domněnku před pár hodinami potvrdil i Mark Gurman s tím, že naprogramovat by mělo jít u tlačítka skutečně mnoho funkcí od spouštění aplikací, přes funkce hodinek až po funkce v samotných aplikacích.

Nové Apple Watch Pro by se měly světu ukázat v průběhu zítřejší Apple Keynote, na které bude kromě nich odhalen třeba i iPhone 14 (Pro) či AirPods Pro 2. generace. Co se pak týče Apple Watch Pro, u těch údajně nastaví kalifornský gigant cenu někde mezi 900 až 1000 dolary, což by mělo v České republice odpovídat až zhruba 30 000 Kč (při klasickém přepočtu Applu). S ohledem na tuto cenu je tedy prakticky jasné, že se o uživatelský hit zřejmě jednat tak úplně nebude – tím spíš, když hodinky ani designově neoslní. Na podobné předpovědi je ale zatím čas.