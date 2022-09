Podívejte se na velikostní srovnání Apple Watch Pro s Apple Watch 8

Nabídka Apple Watch se od zítřejšího dne rozšíří ze dvou modelových řad na tři. Kromě tradičních řad Series a SE totiž přibude novinka ve formě Apple Watch Pro, kterou chce kalifornský gigant cílit na ty nejnáročnější uživatele z řad sportovců, cestovatelů a obecně lidí, kterým jde primárně o odolnost. A jelikož bude jednou z devíz tohoto modelu větší velikost oproti dosavadním Apple Watch, stojí za to si je s klasickými Apple Watch s předstihem velikostně porovnat.

Velikosti hodinek lze s předstihem porovnat díky fotkám zveřejněných leakerem Sonnym Dicksonem, které zachycují konkrétně pouzdra pro 41mm a 45mm klasické Apple Watch 8 vedle 49mm pouzdra pro Apple Watch Pro či 8 Pro, budou-li se tak jmenovat. Velikostní rozdíl je zde skutečně markantní, o čemž se můžete ostatně přesvědčit i v galerii pod tímto odstavcem. Ptáte-li se pak na to, Proč mají Apple Watch Pro výrazně užší rámeček oproti klasickým Watch (tedy alespoň soudě podle krytu), je to proto, že je u nich použit jiný tvar displeje a vlastně i horní části těla, díky čemuž lze kryt vytvořit právě takto. Šířka rámečku by nicméně měla být u Series 8 a Pro víceméně stejná. Nicméně s ohledem na velikost je už nyní jasné, že Apple Watch Pro pro každého rozhodně nebudou.