Apple Studio Display trápí i půl roku po představení problémy s funkčností

Když Apple na začátku letoška světu představil Apple Studio Display, prezentoval jej jako high-endový kousek, který lze vnímat jako alternativu pro Pro Display XDR pro méně náročné uživatele. Zatímco však Pro Display XDR po svém vstupu na trh žádnými porodními bolestmi netrpěl, Apple Studio Display jich měl celou řadu a zdá se, že nepřestávají ani nyní. Poté, co Apple vyřešil problémy s webkamerou, praskajícím zvukem a tak podobně totiž musí nyní řešit další nepříjemnost, konkrétně bzučení.

Čím dál tím více majitelů Apple Studio Displaye si stěžuje na to, že jejich monitory vydávají vysoký bzučivý zvuk vycházející z horní části obrazovky, z čehož usuzují, že může mít co do činění s elektrickým proudem. Zatímco někteří slyší bzučení jen nepatrně, jiné trápí tento zvuk poměrně hlasitě a co víc, nelze s ním nic dělat. Uživatelé dle svých slov zkoušeli celou řadu nejrůznějších možností, jak se nepříjemného zvuku zbavit, avšak bez jakékoliv pozitivní změny. Jak se navíc zdá, s problémem si neví rady ani samotný Apple, vše zatím řeší reklamacemi a výměnou zařízení za nové ve snaze poskytnout nepostižený model. Problém je však v tom, že někteří uživatelé už si dle svých slov odnesli z Apple Storů několik modelů s tím, že všechny displeje neustále bzučí. Na Applu je tedy nyní to, aby se s problémem popasoval co nejrychleji jej vyřešil. Přeci jen, podobnou věcí takto drahý produkt trpět rozhodně nemůže.