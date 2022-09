Uniklé fotky krytů pro Apple Watch Pro odhalují jejich finální design! Zřejmě vás překvapí

Jedním z nejočekávanějších produktů první podzimní Apple Keynote, která se koná už tuto středu, jsou bezesporu Apple Watch Pro – tedy smartwatch od Applu cílící na nejnáročnější uživatele zejména z řad sportovců či cestovatelů. Ty by se totiž měly od klasických Apple Watch poměrně výrazně odlišit jednak designem s ostřejšími hranami, jednak velikostí, ale také třeba výdrží baterie a tak podobně. Pravdou sice je, že jsme doposud neviděli žádný únik fotek, který by vzhled hodinek byť alespoň naznačoval, to se však nyní díky velmi přesnému leakerovi vystupujícímu na sociálních sítích pod přezdívkou UnclePan mění.

Leaker zveřejnil na svých sítích konkrétně fotky pouzdra pro Apple Watch Pro, které sice nepochází z dílny Applu, ale vzhledem k tomu, že asijští výrobci za ním stojící vychází prakticky vždy z přesných informací uniklých právě z Applu, lze jej brát víceméně jako předčasné odhalení vzhledu očekávaných hodinek. Jak můžete na jednom ze snímků v galerii níže vidět, kryty počítají zcela evidentně s určitým zaoblením minimálně na spodní straně, ale také s rovným displejem na straně horní, který budou krýt drobným přesahem přes něj. Zřejmě nejzajímavějšími prvky jsou však otvory po bocích krytů a to hned ze dvou důvodů. Jednak proto, že otvory pro digitální korunku a spodní ovládací tlačítko jsou velmi velké a jednak proto, že na levé straně jsou k dispozici taktéž dva otvory zřejmě pro tlačítka. Nové Apple Watch Pro se tedy pravděpodobně dočkají nasazení více ovládacích prvků, které mohou složit třeba pro spuštění stopek a tak podobně. Zvuk pak bude pravděpodobně vycházet ze čtveřice otvorů takřka v rozích zařízení, do kterých se reproduktory přesunou z levého boku zařízení. Co se pak týče mikrofonu, jeho poloha je dle všeho nezměněna – tedy je i nadále mezi digitální korunkou a ovládacím tlačítkem na pravé straně hodinek.

Nové Apple Watch Pro mají kromě nového designu nabízet mimo jiné i lepší výdrž, vyšší odolnost nebo třeba upravený watchOS schopný zobrazovat daleko více informací na jejich velkém displeji. Ten by pak měl povyrůst z nynějšího maxima ve formě 45 mm na zhruba 47 až 48 mm, takže je jasné, že pro každého tyto hodinky rozhodně nebudou. Ostatně, to je jasné i s ohledem na jejich cenu, která se má pohybovat někde mezi 900 až 1000 dolary. V Česku by tedy při použití klasických přepočtů Applu mohla dosahovat zhruba 30 000 Kč.