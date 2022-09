Nejlepší doba na Levný MacBook? Právě teď!

Komerční sdělení: Další clickbait? Autor článku se pomátl? Teď takový zbytný výdaj jako je laptop a ještě k tomu od Apple, který je lautr drahý? A vůbec, ceny u pump rostou přes noc, všechno zdražuje jako o závod, koruna padá a zrovna MacBooky budou zlevňovat? A možná… přece jen, když nám dáte minutku Vašeho času, možná se budete divit.

Ceny MacBooků totiž padají opravdu raketovým tempem. Důvody pro to jsou hned dva. Ten první je spíše psychologický. Na spotřebitele začíná dopadat nejistota, doba nevypadá příznivě a tak je chuť utrácet menší. V celém odvětví použitých MacBooků to začíná být hodně cítit. Prodejci ve snaze zachránit prodeje sáhli hluboko do svých marží a na tom vydělá právě zákazník. Druhý důvod je praktický – gamechanger v podobě procesoru M1.

Před příchodem M1 byl trh s použitými MacBooky velmi předvídatelný. Apple málo kdy vytáhl něco, co by zcela otřáslo trhem – vždy nabídl pouze mírné až kosmetické změny. Pár procent výkonu navíc a dál nic. Dalo se tak docela snadno predikovat, že Váš Mac ztratí každoročně pár tisícovek na hodnotě a že i po pěti letech ho prodáte za podstatnou část původní hodnoty. To vzalo ale příchodem procesoru M1 za své.

Najednou tu bylo něco, co zcela změnilo pravidla hry. V MacBooku AIR za ani ne 30 000Kč (někde třeba i za 25 000) bylo srdce, které výkonově drtilo 2-3 roky staré vlajkové lodě v podobě MacBooků 15“ o desítky až stovky procent (Opravdu nepřeháníme, MacBook PRO 2018 v konfiguraci s procesorem i9 má občas 30% výkonu pasivně chlazeného MacBooku AIR s M1). Z MacBooku, který stál 80 – 100 tisíc korun se během roku stala záležitost za 20-30 tisíc korun. Způsobilo to jeden z největších propadů hodnoty použité Apple techniky za poslední více než dekádu. A na tomhle propadu opět vydělá koncový zákazník.

Protože jsou vlastně MacBooky PRO z roku například z roku 2017-2020 horší jenom proto, že existuje procesor M1? Dovolím si říct – nejsou. Spousta lidí ani výkon procesoru M1 nedokáže zužitkovat. Pravda, můžete namítnout, že nejen výkonem je MacBook živ a že oslnivá výdrž baterie u M1 variant má svojí hodnotu. To nelze rozporovat. Na druhé misce vah však leží úspora například až 15 000kč. A i tak můžete mít MacBook, který stále vydrží nabitý i 8 hodin, což je dost na celodenní práci pro většinu uživatelů. Přece jenom doba není zrovna růžová a každá ušetřená koruna se hodí hned dvakrát.