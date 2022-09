iPhony 14 (Pro) bude zřejmě možné koupit i bez slotu pro fyzickou SIM

Malá revoluce. Tak přesně tak by mohlo být označeno odstranění fyzických slotu pro SIM karty z některých iPhonů 14 (Pro), na které se podle zdrojů velmi dobře informovaného reportéra Bloombergu Marka Gurmana Apple chystá.

Zdroje Gurmana tvrdí konkrétně to, že o odstranění slotu pro fyzické SIM karty Apple usiluje dlouhodobě, aby tím v těle telefonu ušetřil další místo pro jiné technologie. Díky absenci fyzického slotu by se mohla například mírně zvětšit baterie, popřípadě by mohlo být lépe vyřešeno chlazení procesoru, které je nyní vcelku nevalné. Gurman je proto přesvědčen o tom, že některé iPhony 14 mohou dorazit bez slotu na SIM kartu, aby Apple vytvořil větší tlak na operátory ohledně přijetí eSIM, které bude do budoucna pro iPhony zcela klíčové. K úplnému odstranění slotu na SIM u všech iPhonů by pak mohlo dle Gurmana dojít už v příštím roce, čímž by byla malá revoluce dotažena do zdárného konce.

Fotogalerie iPhone 14 Pro koncept (1) iPhone 14 Pro koncept (2) iPhone 14 Pro koncept (3) iPhone 14 Pro koncept (4) iPhone 14 Pro koncept (5) iPhone 14 Pro koncept (6) iPhone 14 Pro koncept (7) iPhone 14 Pro koncept (8) iPhone 14 Pro koncept (9) iPhone 14 Pro koncept (10) Vstoupit do galerie

Zda se letos skutečně odstranění slotu na SIM dočkáme či nikoliv se dozvíme již za pár dní. Odhalení nové generace iPhonů je totiž naplánováno již na tuto středu s tím, že právě informace o SIM kartě a odstranění slotu by byly bezesporu jedněmi z těch, které by si Apple na konferenci nenechal pro sebe. A co myslíte vy, bude ještě letos možné fyzické SIM využít všude, nebo jen ve vybraných modelech a konfiguracích?