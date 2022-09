Příslušenství pro iPhone 14 je nedílnou součástí výbavy každého jablíčkáře. V tomto ohledu se totiž nabízí široká škála nejrůznějších doplňků, které vám mohou používání jablečného telefonu zpříjemnit, případně se postarat o to, abyste předešli případnému poškození. V tomto článku se proto zaměříme na nejoblíbenější příslušenství pro iPhone, které by vám rozhodně nemělo chybět. Rozhodně máte z čeho vybírat.

Pouzdro pro iPhone

Naprostým základem je pouzdro. S jeho pomocí totiž dodáte iPhonu daleko větší ochranu proti případnému poškození, případně dokážete mu předejít v případech pádu a podobných situacích. Skvělou zprávou je, že je na výběr ze stovek nejrůznějších pouzder a krytů, které se od sebe mohou odlišovat typem, designem a barevným provedením. Z toho tedy jasně vyplývá, že pouzdro může plnit i takzvaně estetickou roli a iPhone tedy parádně ozdobit.

Jak už jsme zmínili výše, v případě pouzder, krytů a obalů máte na výběr doslova ze stovek nejrůznějších kousků. Sáhnout tedy můžete například po čirém silikonovém krytu, který nechá vyniknout původní design jablečného telefonu, nebo zvolit odolnější či barevnější varianty. Je ale nutné si dát pozor na jednu skutečnost. Kryt totiž musíte vybírat podle toho, jaký iPhone máte, aby vám seděl rozměrově.

Tvrzená skla a ochranné fólie

Podobným doplňkem jsou také tvrzená skla a ochranné fólie. Jak je u nich patrné, ty slouží pro ochranu displeje vašeho jablečného telefonu, kdy dokážou předcházet jeho případnému prasknutí, například v případě nehody či pádu. Na výběr je opět z nejrůznějších modelů. Ty se od sebe mohou odlišovat tvrdostí, zaoblením, tloušťkou a řadou dalších faktorů.

Na druhou stranu se ale nabízí otázka, zda vybrat tradiční tvrzené sklo, nebo naopak vsadit na ochrannou fólii. V tomto ohledu se názory různí a ve finále záleží na každém jablíčkáři a jeho preferencích. Tvrzené sklo poskytuje o něco lepší ochranu a dokáže displej zachránit před škrábanci, oděrkami a také před případným pádem, a tedy před prasknutím displeje. Ochranné fólie chrání především před zmiňovanými oděrkami, ale na pád jsou už kratší. Zato ale je jejich použití příjemnější, jelikož v praxi nemají takový vliv na následnou ovladatelnost.

Zároveň mějte na paměti, že v případě tvrzeného skla i ochranné fólie se opět musíte řídit tím, jaký telefon Apple iPhone používáte. Podle toho následně stačí vybrat konkrétní doplněk, následně nalepit a máte prakticky hotovo.

Nabíječky pro iPhone

Snad nejdůležitějším příslušenstvím pro každého jablíčkáře je samozřejmě nabíječka. Apple už totiž adaptér k novým iPhonům nepřibaluje, kvůli čemuž se jím musíte vybavit sami. Nabíječky pro iPhone jsou ale nesmírně rozsáhlým segmentem, který lze následně ještě rozdělit do několika kategorií – na nabíječky, rychlonabíječky, bezdrátové nabíječky a MagSafe. Právě proto jsme o tomto tématu sepsali rozsáhlý článek, který vám s výběrem vhodného kousku pomůže a vysvětlí vám jednotlivé rozdíly.

Kabely pro iPhone

S nabíječkami úzce souvisí i kabely pro iPhone, které bychom stejně tak mohli označit za nepostradatelné. K dostání je opět celá řada nejrůznějších kousků. Pokud chcete vsadit na jistotu, pak je nejlepší volbou originální Apple Lightning kabel. Na co si ale při výběru musíte dát pozor, je použitý konektor. Setkat se totiž můžete s kabely s koncovkou USB-C, nebo USB-A. Pokud máte ještě starší adaptér, případě potřebujete iPhone připojovat do počítače bez USB-C konektoru, pak je jasnou volbou kabel Lightning/USB-A. V takovém případě se jako vhodný kandidát jeví AlzaPower AluCore Lightning MFi. Ten dokonce disponuje oficiální certifikací MFi (Made for iPhone) a pyšní se odolným kovovým tělem a nylonovém opletem. Na druhou stranu pokud chcete vsadit na jistotu, můžete si pořídit originální Apple Lightning to USB kabel. Obecně se ale spíše doporučuje zmiňovaná alternativa AlzaPower kvůli své vyšší odolnosti.

Oplétaný Lightning/USB-C kabel AlzaPower AluCore

Jestliže ale máte novější adaptér s USB-C konektorem, případně vlastníte iPhone 8 nebo novější s podporou rychlého nabíjení, pak je nutné sáhnout po Lightning/USB-C kabelu, s jehož pomocí můžete zařízení rychlonabíjet. I v tomto případě se nabízí kabely od stejných výrobců. V poměru cena/výkon je bezkonkurenčně nejlepší volbou AlzaPower AluCore USB-C to Lightning MFi. Tento kabel si opět zakládá na oficiální certifikaci a skvělé odolnosti. Přímo od cupertinského giganta se následně nabízí Apple Lightning to USB-C kabel.

Sluchátka pro iPhone

Ať už rádi posloucháte hudbu či podcasty, v obou případech je na místě, abyste měli k dispozici kvalitní sluchátka. V případě iPhonů jsou samozřejmě volbou číslo jedna takzvané AirPody – bezdrátová sluchátka od jablečné společnosti. Konkrétně máte na výběr mezi AirPods Pro, AirPods 3, AirPods 2 a AirPods Max. Sluchátka od značky Apple jsou tím nejlepším, co si k iPhonu můžete pořídit. Skvěle si totiž rozumí s celým jablečným ekosystémem a fungují prakticky okamžitě. Jakmile je vytáhnete z nabíjecího pouzdra, automaticky se spárují s daným zařízením, díky čemuž se prakticky ihned můžete pustit do poslechu zmiňované hudby či podcastů. Aby toho navíc nebylo málo, tak rozhodně nesmíme zapomenout zmínit jejich minimalistický design a kvalitní zvuk.

Na druhou stranu na sluchátkách můžete i náramně ušetřit koupí alternativních modelů. K dispozici jsou totiž také bezdrátová sluchátka pro iPhone. Parádně ušetřit můžete například koupí Niceboy HIVE Podsie 3, Niceboy HIVE Beans, nebo Xiaomi Redmi Buds 3 Lite. Všechny tři modely vás dokážou potěšit jednoduchým použitím, dlouhou výdrží baterie a kvalitním zvukem. Zároveň se řadí do kategorie takzvaných True Wireless sluchátek, s jejíchž pomocí si můžete poslech vychutnat bez jakýchkoliv otravných kabelů.

Držáky pro iPhone

Pokud často jezdíte autem, na motorce, nebo na kole, pak je důležitou součástí výbavy kvalitní držák pro iPhone. Těch se opět nabízí široká řada a velice stručně bychom je mohli rozřadit do dvou kategorií – respektive na ty, které uchycují telefon mechanicky, například za pomoci čelistí, a ty, které k tomu používají magnety, případně technologii MagSafe. Skvělou a cenově dostupnou volbou do auta je AlzaPower Holder ACC200, který stačí uchytit do mřížky ventilace, dát do něj iPhone a máte hotovo. Pokud ale vlastníte iPhone 12 a novější s technologií MagSafe, můžete sáhnout i po poněkud příjemnější alternativě. Zde se nabízí například Epico Ellipse. Jedná se o magnetický držák a bezdrátovou nabíječku v jednom. Nejen že váš iPhone bude při jízdě držet, ale zároveň jej také nabije.

MagSafe držák v praxi

Jak už jsme ale zmínili výše, držáků je celá řada. Přijít si tak můžete na držáky na kolo, držáky na motorku, držáky na stůl, selfie tyče, stabilizátory nebo držáky na běhání.

