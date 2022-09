Nabíječky pro iPhone 14: Výběr toho nejlepšího, co je v současnosti k dispozici

Nabíječky pro iPhone 14 jsou nepostradatelnou součástí jablíčkářské výbavy. Výběr vhodné nabíječky ale nemusí být úplně jednoduchý, jelikož se nabízí poměrně rozsáhlé množství modelů, které se od sebe mohou odlišovat z hlediska konektoru, výkonu a řadou dalších vlastností. Zároveň je můžeme rozdělit na dvě základní baterie, respektive na klasické adaptéry a bezdrátové nabíječky.V tomto článku si proto společně posvítíme na nabíječky pro iPhone 14 a povíme si, které jsou nejlepší pro vaše potřeby.

Nabíječky pro iPhone

Ačkoliv se bezdrátová konektivita pomalu stává normou, v případě nabíjení stále převládají tradiční kabely. Ty jsou totiž efektivnější, rychlejší a v určitých případech se s nimi lépe pracuje. Právě proto se podíváme na vhodné nabíječky pro iPhone, které už jen stačí zkombinovat s příslušným Lightning kabelem.

Originální adaptér Apple

Obecně doporučovanou variantou je originální 20W USB-C napájecí adaptér přímo od Applu. Jeho koupí doslova vsázíte na jistotu, jelikož máte zaručenou 100% funkčnost. Tato nabíječka pro iPhone dokáže nabíjet výkonem až 20 W (Power Delivery), z čehož jasně vyplývá, že navíc podporuje rychlonabíjení. S rychlonabíjením si poradí iPhony 8 a novější, kdy lze iPhone dobít z 0 na 50 % za pouhých 30 minut.

Mějte ale na paměti, že k adaptéru ještě potřebujete příslušný kabel. V tomto případě je nutné sáhnout po USB-C/Lightning kabelu, který lze k nabíječce připojit a využít ji tak pro zmiňované rychlé nabíjení iPhonu. Zároveň lze zmiňovaný adaptér použít nejen pro nabíjení iPhonů, ale je plně kompatibilní i s iPady, iPady Air, iPady Pro, sluchátky AirPods, AirPods Pro a AirPods Max.

Alternativní nabíječky pro iPhone

Na druhou stranu můžete sáhnout i po alternativních nabíječkách pro iPhne, které si s nabíjením poradí úplně stejně, přičemž navíc se mohou pochlubit dodatečnými benefity. Velice oblíbeným adaptérem je AlzaPower A100 Fast Charge 20W. Ten stejně tak podporuje rychlonabíjení iPhonů prostřednictvím Power Delivery o výkonu až 20W. Navíc je ale mimo USB-C konektoru vybaven ještě USB-A portem s technologií Quick Charge 3.0 pro rychlé nabíjení telefonů s operačním systémem Android (až 18 W). S pomocí tohoto kousku tak můžete napájet rovnou dvě zařízení zároveň. Hlavní výhodou tohoto adaptéru je, že jej pořídíte za podstatně nižší cenu.

Náročnějším uživatelům, kteří zároveň pracují například s MacBookem, se pak může hodit o něco lepší nabíječka AlzaPower G300 GaN Fast Charge 100W. Jak ze samotného názvu vyplývá, tento kousek si poradí s nabíjením o výkonu až 100 W, díky čemuž si hravě poradí s napájením profesionálních MacBooků. Nabíječka celkově nabízí čtyři výstupy – 2x USB-C s Power Delivery 100 W a 2x USB-A s Quick Charge 3.0 18 W. Celkově tak můžete nabíjet až čtyři zařízení zároveň. Určitě také nesmíme zapomenout zmínit poměrně kompaktní rozměry, které jsou skvělým plusem u nabíječky takovýchto možností.

Bezdrátové nabíječky

Jak už jsme zmínili výše, bezdrátová konektivita se stále zlepšuje a zpřístupňuje, díky čemuž si můžete přijít na bezdrátové nabíječky za parádní ceny. V této kategorii si navíc můžete vybrat, zdali máte zájem o samostatnou nabíječku, nebo jestli pro vás nebude lepší sáhnout přímo po specializovaném stojánku. Na druhou stranu ale musíme zmínit jednu poměrně důležitou zkutečnost. V případě bezdrátového nabíjení totiž není možné dosáhnou takového výkonu jako u klasických nabíječek. Konkrétně iPhony jsou limitovány na výkon 7,5 W.

Nabíjecí podložky

Základem jsou takzvané nabíjecí podložky. Ty můžete mít položené na stole, připojené do sítě a následně už jen stačí na ně položit iPhone, který se v takovém případě automaticky začne nabíjet. V takovém případě se nabízí například cenově dostupná Bezdrátová nabíjecí podložka Samsung. Ta funguje na zmiňovaném principu, kdy jen stačí přiložit iPhone a rázem se začne nabíjet. Skvělou zprávou také je, že součástí balení je již i samotný USB-C kabel. Nabíječka nabízí výkon až 9 W. Jak už ale bylo zmíněno, v případě telefonů Apple iPhone je bezdrátové nabíjení omezeno na nanejvýš 7,5 W.

Další oblíbenou alternativou je ultratenká bezdrátová nabíječka Epico 10W s integrovaným kabelem. Ta je dokonce k dostání za nižší cenu ve třech barevných provedeních – bílém, zlatém a černém. Jednoduše stačí položit iPhone a o zbytek se nabíječka postará za vás.

Bezdrátové nabíjecí stojánky

Poměrně zajímavým řešením jsou takzvané bezdrátové nabíjecí stojánky. S jejich pomocí lze totiž nabíjet hned několik zařízení bezdrátově zároveň, což přijde vhod především jablíčkářům, kteří používají hned několik Apple zařízení. V takovém případě vám totiž jeden stojánek dokonale poslouží pro nabití iPhonu, Apple Watch a sluchátek AirPods.

Skvělým kandidátem je například model AlzaPower WFA130 PureCharge 3in1 Dock. Ten si hravě poradí s nabitím všech tří zmiňovaných produktů, přičemž zároveň ozdobí vaši pracovní desku. K dostání je v černém a bílém provedení. Kromě Apple produktů si samozřejmě poradí s nabíjením i konkurenčních zařízení, která jsou kompatibilní s bezdrátovým nabíjením prostřednictvím standardu Qi.

Takovýchto bezdrátových nabíjecích stojánků je samozřejmě celá řada, přičemž se od sebe mohou odlišovat designem nebo rozložením. Pokud je pro vás prémiový design prioritou a potrpíte si na precizním zpracování, pak by vaší pozornosti neměl uniknout model Belkin BOOST CHARGE 3v1. Jde o nabíjecí stojánek pro iPhone, Apple Watch a AirPods od renomované společnosti Belkin. Opět je k dostání v černém a bílém provedení.

MagSafe

V poslední řadě nesmíme zapomenout ani na MagSafe. Jedná se o proprietární technologii od Applu, která je momentálně k dispozici na iPhonech 12 a novějších. Jde svým způsobem o formu „bezdrátového“ nabíjení, které se pomocí magnetů automaticky uchytí k zádům telefonu, díky čemuž se tak nemusíte prakticky o nic starat. Obrovskou výhodou ve srovnání s klasickými bezdrátovými nabíječkami, které se spoléhají na již zmiňovaný standard Qi, je rychlejší nabíjení. MagSafe totiž dokáže nabíjet výkonem 15 W. Limitovány jsou pouze iPhony 12 mini a iPhony 13 mini, u nichž jde o výkon 12 W.

MagSafe nabíječky a stojánky

Nabíječky pro iPhone do auta

V závěru si ještě pojďme posvítit na nabíječky pro iPhone do auta. V tomto ohledu se totiž nabízí řadu zajímavých modelů. Přijít si můžete například na běžný adaptér AlzaPower Car Charger C520, který se pyšní USB-C a USB-A konektorem, podporou rychlonabíjení skrze Power Delivery a stylovým hliníkovým provedením. Pokud ale hledáte nabíječku do auta pro iPhone 12 a novější, pak byste rozhodně neměli přehlédnout nabídku bezdrátových adaptérů. Přijít si totiž můžete na nabíječku a držák v jednom. Takovým produktem je například Epico Ellipse. Jedná se o držák do ventilace, který zároveň dokáže iPhone nabíjet za pomocí MagSafe.