Nejzajímavější aplikace v App Store, které by vám tento týden neměly uniknout (26. 8. 2022 – 2. 9. 2022)

Každý týden přibývají v iOS App Store nové, zajímavé aplikace. My vám na konci každého týdne přineseme přehled toho nejzajímavějšího, co iOS App Store za uplynulý týden přinesl. Aplikaci stáhnete tak, že kliknete na její název.

Od tvůrců hry Magic: The Gathering přichází Magic Spellslingers, rychlá strategická karetní hra plná hrdinů, kteří jsou stejně jedineční jako vy. Vstupte do světa magie, spojte se přáteli do ještě schopnějšího týmu, promýšlejte strategii a získávejte cenné zdroje. S každou další hrou se stáváte silnější a silnější.