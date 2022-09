Proč miluju a nenávidím CarPlay

I přes to, že infotaimenty dnešních vozů umí už téměř cokoli, na co si jen vzpomenete, je CarPlay přece jen o něco osobnější a pohodlnější. Osobně se jej snažím využívat čím dál víc a to i přesto, že iDrive v mých vozech považuji za vůbec ten nejrychlejší a nejpřehlednější infotaiment v současnosti. Důvod je celkem jednoduchý – to, co v autě potřebujete, je nějaká ta navigace, respektive mapy, hudba a občas volání, nic víc příliš nepotřebuji a věřím, že to tak má většina z nás.

Pro hudbu používám Spotify, které se sice umí připojit k iDrive i bez nutnosti používat CarPlay, ovšem dohromady s dalšími funkcemi mi dává větší smysl jej používat právě přes CarPlay. Google Mapy jsou věc, kterou prostě miluju a rád je používám i na iMacu, kde se často dívám, kam by stálo za to vyrazit na výlet nebo kde je zajímavá cesta, kterou by bylo fajn projet. Když pak sednu do auta, mohu okamžitě procházet poslední věci, které jsem přes Google Mapy vyhledával a nemusím odesílat cíle přes BMW aplikaci do iDrive. Navíc je jedno, do kterého auta zrovna sednu, vždy mám k dispozici to stejné, což považuji za největší výhodu. Je však pár věcí, které mi na CarPlay neskutečně vadí a tak nějak nechápu, proč je Apple ani po letech nedokázal vyřešit nebo spíše v mnoha případech povolit. Vím, že příští rok se dočkáme největší změny CarPlay v historii, ovšem to je ještě hudba budoucnosti a navíc záleží, jak se vůbec povede integrace funkcí do jednotlivých vozů. Proto se pojďme mrknout na to, co mi na CarPlay chybí aktuálně.

Protože vážně miluju Google Mapy, bylo by fajn, kdyby Apple dovolil i jiným vývojářům než je on sám plnou integraci map do infotaimentu vozu. Je sice fajn, že Apple Mapy vidím v HeadUp displeji, stejně jako ve virtuálním kokpitu před sebou, ovšem proč tam nemohu vidět Google Mapy, to je mi záhadou, která mě opravdu mrzí. Nerozumím ani tomu, proč nemohu v autě, když si platím YouTube Premium používat YouTube přes CarPlay. Samozřejmě omezené pouze na zvuk, ovšem já YouTube používám z 99,9 % vždy jen na zvuk a pouštím si přes něj různé podcasty nebo seriály typu Krimi příběhy, případně nějakou tu výuku angličtiny a při ničem z toho se nedívám na obraz. Bylo by fajn, kdyby existovala možnost, jak používat YouTube bez obrazu přes CarPlay, věřím, že by to totiž ocenila spousta lidí, o čemž svědčí i fakt, že Google nechal přehrávání na pozadí jako klíčovou funkci pouze pro uživatele, kteří si platí YouTube Premium.

Další věc, kterou nechápu, je, proč mohu vyhledávat v Google mapách, mohu vyhledávat v Apple mapách a mohu dokonce vyhledávat v kontaktech pomocí virtuální klávesnice, na které mohu přes iDrive psát gesty, ale nemohu to stejné udělat se Spotify. Jediné, k čemu to vede, je, že když si chcete pustit nějakou písničku nebo album, které nemáte v svém seznamu nebo knihovně, tak musíte vzít telefon do ruky a vyhledat jej na telefonu. Ano ,vím, to se nesmí, ale proč to tedy nemohu udělat přímo přes CarPlay? Je vážně rozdíl v tom, když do Google Maps napíšu „Ústí nad Labem“ nebo když do Spotify napíšu „Niktendo“? Protože jedno mohu a druhé mi Apple z nejakého neznámého důvodu zakázal.

V iDrive, stejně jako v každém infotaimentu moderních vozů, máte k dispozici aplikaci Počasí. Můžete se podívat na to, jaké počasí panuje v oblasti, kde se právě nacházíte a také se můžete podívat na to, jaké počasí bude po ceste. Když jedete například z Bratislavy do Itálie, což je cesta, kterou absolvuju celkem často, může se vám stát, že vám předpověd počasí zachrání auto stejně jako mě, protože vás vůz upozorní na to, že po cestě bude krupobití. Bohužel z nějakého důvodu, i když má počasí téměř každé moderní auto, aplikace pro sledování počasí v CarPlay nejsou, dokonce ani ta od Applu. Ve svém voze v iDrive nebo jiném infotaimentu tak sice počasí máte, ale do CarPlay jej prostě Apple nedal. Zřejmě je dle něj bezpečnější vypnout CarPlay, podívat se na aplikaci v iDrive a pak se zpět vrátit do CarPlay, než aby tam přímo byla aplikace vaší oblíbené služby pro sledování počasí.

Pokud jsem na něčem závislý, co se gadgetů týká, pak jsou to AirPods. Za poslední čtyři roky jsem v podstatě neudělal žádný hovor jinak než přes AirPods. Když cestuju sám, je mi v podstatě jedno, zda přijmu hovor klasicky přes reproduktory vozu nebo mám v uchu AirPod, ovšem kolikrát nechci rušit lidi, kteří jsou v autě se mnou a nebo nepotřebuji, aby slyšeli daný rozhovor a tak raději AirPod použiji i v autě. Bohužel opět máte smůlu. Abyste si totiž mohli zvolit výstup zvuku poté, co přijmete hovor, musíte vzít do ruky telefon (ano, opět vím, že to nesmíte) a přepnout výstup na telefonu, protože udělat to jedním tlačítkem nebo dotykem displeje v autě by bylo asi příliš nebezpečné a tak to sem opět Apple nedal.

Do CarPlay nemají přistup dokonce ani aplikace, které jsou určené výhradně pro okruhové ježdění a používat je mimo okruh buď není možné nebo to nedává žádný smysl. V rámci App Store najdete množství zajímavých aplikací, které vám umožňují měřit kola na okruhu, měřit konkrétní stopu nebo vás dokonce učí, jak zlepšit své dovednosti na trati. Bohužel abyste je mohli používat, je nutné mít v autě držák na iPhone a v něm mít iPhone s rozsvíceným displejem, protože integrovat podobné aplikace do CarPlay, by bylo přece příliš nebezpečné.

Kdybych Apple nemiloval, asi bych nikdy nezaložil LsA, ovšem jsou věci, které na něm ani po téměř dvaceti letech, co jej používám, nedokážu pochopit. Často jsou to věci, jako ve výše uvedených případech, které zkrátka nemají žádné opodstatnění a jsou to zkrátka jen nesmyslné rozhodnutí, díky kterým chce Apple vypadat bezpečnější a krásnější, než ve skutečnosti je. Doufám, že s příchodem nové verze CarPlay v rámci iOS 16 či 17 (protože o ní Apple hovořil jako o něčem pro příští rok) se některé věci zlepší, ovšem upřímně sice doufám, ale sám tomu moc nevěřím.