Peklo zamrzlo! Alza začala konečně prodávat miniledničku v designu Xboxu Series X

Když Microsoft před lety světu představil Xbox Series X, mnoho lidí si z jeho designu dělalo legraci, jelikož jim připomínal například lednici. Tato slova si však vzal Microsoft možná až přehnaně k srdci a po pár měsících skutečně uvedl na trh minilednici jak jinak než právě v designu Xboxu Series X. Ta byla sice dlouho doménou zahraničních trhů, nyní si však konečně razí cestu do Česka a všem fanouškům Xboxu je tak rázem umožněno vychladit si jejich pití, ale i drobné občerstvení ve formě zmrzlin, baget a tak podobně hezky stylově.

Xbox Mini Fridge, jak se minilednička z dílny Microsoftu jmenuje, zařadila do své nabídky už i Alza, na které si ji můžete v současnosti předobjednat za cenu 2995 Kč s tím, že datum vydání v České republice je naplánováno na 11. říjen letošního roku. A co vše že vám lednice nabídne? Díky jejímu vnitřnímu objemu 10 litrů do ní vejde zhruba 10 plechovek energy drinků či jiných náppjů. Velmi pozitivní je zde pak i to, že se jedná o termoelektrické zařízení vychladit obsah o zhruba až 20 stupňů Celsia vůči okolí. Díky tomu by tak měla být lednice i velmi tichá, takže vás nebude rušit u hraní. Co se pak týče rozměrů, ty jsou 46 x 23 x 23 cm. Pokud se vám tedy Xbox Mini Fridge líbí, neváhejte a objednávejte. V zahraničí se z ní totiž stal bestseller, takže pokud byste jí rádi někoho obdarovali třeba na Vánoce, je zároveň nyní ideální čas na její zajištění.

Xbox Mini Frdige si můžete předobjednat zde