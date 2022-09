Apple dělá vše pro to, aby jeho operační systémy a produkty mohl využívat opravdu každý. Z toho důvodu je součástí jablečných systémů sekce Zpřístupnění, ve které se nachází nespočet funkcí, které mají pomoci starším či znevýhodněným uživatelům. Pravdou je, že tyto funkce dokonce čas od času mohou využívat i klasičtí uživatelé. Kalifornský gigant neustále sekci Zpřístupnění různě rozšiřuje a přichází s novými možnostmi, díky kterým je využívání Apple zařízení ještě jednodušší. Několika novinek jsme se dočkali také v rámci iOS 16 a společně se v tomto článku na jednu z nich podíváme.

iOS 16: Jak do Zdraví přidat audiogram

Pokud pravidelně sledujete náš magazín, tak už jistě víte o tom, že si do iPhonu můžete nahrát audiogram. Ten si mohou nechat vytvořit špatně slyšící uživatelé s tím, že pokud jej systému iOS předáte, tak bude schopen zvuk upravit tak, aby i tito jedinci slyšeli co možná nejlépe. Podle zkušeností špatně slyšících uživatelů je možnost nahrání audiogramu do iOS opravdu skvělá a prakticky jim změnila život. V rámci iOS 16 jsme se pak dočkali možnosti pro přidání audiogramu do Zdraví, abyste mohli postupem času zjišťovat, jak se váš sluch mění. Postup je následující:

Prvně na vašem iPhonu s iOS 16 přejděte do nativní aplikace Zdraví.

Jakmile tak učiníte, tak klepněte ve spodním menu na záložku Prohlížení.

Následně na další obrazovce otevřete sekci s názvem Sluch.

Zde najděte a rozklikněte kolonku Audiogram.

Nakonec už je nstačí vpravo nahoře klepnout na Přidat data.

Pomocí výše uvedeného postupu je tedy možné na vašem iPhonu s nainstalovaným iOS 16 přidat do aplikace Zdraví audiogram. Pokud si myslíte, že už na tom sluchově nejste dobře a chtěli byste si nechat audiogram vytvořit, tak stačí navštívit vašeho lékaře, který vám i v tomhle případě pomůže. Popřípadě jsou testy sluchu k dispozici i online a některé vám dokonce dokáží poskytnout i samotný audiogram, je ale nutné počítat s tím, že nemusí být úplně přesné, a to hlavně z důvodu využívání rozdílného příslušenství k poslechu zvuků.