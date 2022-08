Prozradil Apple zaříznutí 13″ MacBooku Pro? Model s M2 je možná jeho poslední generací

Apple před několika dny rozšířil svůj již existující Self Service Repair program, díky kterého si uživatelé s využitím originálních dílů mohou opravit vybraná jablečná zařízení. Doposud bylo možné takto objednat pouze originální náhradní díly pro nejnovější iPhony s příslibem toho, že se seznam programem podporovaných zařízení bude postupně rozšiřovat. Netrvalo dlouho a Apple přišel konkrétně s rozšířením o MacBook Air M1, 13″ MacBook Pro M1 a 14″ a 16″ MacBook Pro (2021). Samozřejmě ale i nadále platí, že je tento program k dispozici jen pro obyvatele USA.

Na našem magazínu už jsme se věnovali tomu, co všechno je možné u jablečných přenosných počítačů s využitím originálních dílů opravit – seznam je až překvapivě dlouhý. Aby si uživatelé vůbec mohli náhradní díly na svůj MacBook objednat, tak musí znát jeho sériové číslo, čímž dochází prakticky ke znemožnění libovolného a neřízeného objednávání náhradních dílů. Když jsme v redakci studovali veškeré možnosti oprav na všemožných přenosných počítačích od Applu, tak jsme si všimli jedné zajímavosti. Pokud by chtěl uživatel 13″ MacBooku Pro M1 provést výměnu baterie, musí si pořídit celý tzv. top-case, což je celá spodní část zařízení s tělem, baterií, klávesnicí a dalšími komponenty. Zvláštní ale je, že na MacBook Air M1 samotná baterie k dispozici je, stejně tak i samotný top-case bez baterie.

ssr-baterie-13-pro-M1 Náhradní baterie pro 13" MacBook Pro M1 ssr-baterie-air-m1 Náhradní baterie pro MacBook Air M1

Zcela jistě všichni z vás tuší, že je kompletní top-case oproti samotné baterii mnohonásobně dražší. Konkrétně je cena top-case pro 13″ MacBook Pro M1 po přičtení kreditů za starý kus 439.12 dolarů, tj. zhruba 11 tisíc korun, zatímco samotná baterie pro MacBook Air M1 vychází po přičtení kreditů na 96.75 dolarů, tj. zhruba 2 400 Kč, lepení pak vyjde na 9 dolarů (220 Kč). Pokud se však na produkt top-case pro 13″ MacBook Pro M1 pozorně podíváte, tak zjistíte, že se zde nachází ⓘ s důležitou informací kde stojí, že samotná baterie pro tento stroj bude k dispozici později. To je tedy dobrá zpráva, otázkou však zůstává, proč se pro tohle řešení Apple rozhodl.

Nechci být ten člověk, který za každou obyčejnou věcí hledá něco skrytého, ale v tomto případě se rád podělím o svůj názor. Když Apple představil čip M2, asi málokdo očekával, že se ještě dočkáme 13″ MacBooku Pro s tímto novým čipem ve starém těle, jelikož po boku nového MacBooku Air M2 a 14″ a 16″ MacBooku Pro jednoduše nedává smysl. Kalifornský gigant však v tomto případě volí prakticky stejnou strategii jako u iPhonu SE a snaží se kompletně zbavit veškerých starých součástek, které mu leží na skladech. Většině uživatelům tyto produkty smysl nedávají, avšak zarytí fanoušci starších designů je jistě ocení, na což Apple vsází i u 13″ MacBooku Pro. Takže fakt, že Apple pro tento počítač baterii zvlášť neprodává napovídá tomu, že se jednoduše potřebuje zbavit co největšího počtu tohoto typu top-case. To by zároveň mohlo znamenat, že se nejspíše další generace 13″ MacBooku Pro nedočkáme.