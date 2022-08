Gurman: Apple Watch Pro budou se starými řemínky pro Apple Watch kompatibilní, ale …

Je tomu jen pár hodin, co začaly fanouškovským světem Applu kolovat zvěsti o tom, že chystané Apple Watch Pro nebudou kompatibilní se stávajícími řemínky pro Apple Watch. Pokud by se tak stalo, Apple Watch Pro by byly prvními hodinkami od Applu, které kompatibilitu s řemínky nenabízí. Jak se však nyní zdá, nakonec by mohlo být přeci jen vše jinak – tedy alespoň podle reportéra Marka Gurmana z Bloombergu.

Gurman se nechal tentokrát konkrétně slyšet, že dle jeho zdrojů Apple Watch Pro staré řemínky podporovat budou. Je tu však jeden podstatný háček. Kvůli jejich velkému tělu, které bude podstatně větší než je tomu u Apple Watch 8 a starších, totiž nemají staré pásky u řady Pro vypadat po připnutí tak elegantně, potažmo s jejich tělem nebudou splývat tak, jak tomu je u starších generací. Ve výsledku je tedy otázkou, zda se dá vůbec hovořit o kompatibilitě, nebo je toto řešení třeba označit spíš za jakousi nouzovku pro případ poškození vhodného řemínku pro řadu Pro. Ať tak či tak, jasno budeme mít v tomto směru již příští týden, kdy Apple nové Apple Watch Pro světu představí po boku nových iPhonů.