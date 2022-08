iPhone 14 Pro RAM nakonec prý příliš nepotěší, u iPhonů 14 tomu však bude naopak

Přestože se RAM pamětí Apple u svých iPhonů nikdy nechlubí, pro mnoho jablíčkářů je tento parametr i přesto velmi důležitý. Velikost RAM totiž přeci jen alespoň částečně odhaluje to, jak svižně telefon poběží například v případě spuštění většího množství aplikací na pozadí, potažmo při spouštění náročnějších kousků. Jak se však nyní zdá, uživatelé těšící se na iPhone 14 Pro by právě z velikosti RAM mohli být nakonec zklamáni.

Obecně se dá říci, že o velikosti RAM paměti jsme v posledních týdnech a měsících slyšeli jen velmi málo, přičemž naprostá většina zpráv pojednávala o tom, že by do iPhonů 14 Pro měla dorazit 8 GB RAM paměť. To však nyní vyvrací zdroje leakera ShrimpApplePro, které tvrdí, že všechny chystané iPhony 14 – tedy non-pro i Pro – dostanou shodně 6 GB RAM. Zatímco pro non-Pro modely se bude jednat o vítaný upgrade, jelikož si doposud musely vystačit jen se 4 GB, iPhony 14 Pro by se oproti loňskému roku neposunuly ani o píď, jelikož modely 13 Pro disponovaly právě 6 GB RAM. Jedním dechem je nicméně třeba dodat, že ShrimpApplePro si sám není věrohodností svých zdrojů zcela jistý a tak se může klidně stát, že jsou jeho nynější zprávy jen planým poplachem – tedy snad.