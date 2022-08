DJI Avata: První odolný FPV dron od DJI přichází na trh!

DJI Avata je první odolný FPV dron od společnosti DJI, který je v podstatě takovým GoPro do vzduchu. Jedná se o FPV dron, jenž má kompletně chráněné nejen tělo, ale také vrtule a měl by odolávat drobnějším nárazům při letu i během vašich výprav, kdy jej místo toho, abyste jej museli pečlivě skládat do batohu, jednoduše připevníte karabinou na batoh. Jedná se o skutečně odolný dron, který má sloužit podobně jako akční kamery GoPro k natáčení v nehostinných podmínkách nebo v situacích, kdy se o svůj běžný dron bojíte.

Nejprve se pojďme podívat na vlastnosti samotného dronu, ty jsou totiž opravdu uctyhodné. Dron vážící 410 gramů disponuje rozměry 180x180x80 mm a dokáže se prohánět rychlostí až 27 metrů za vteřinu při přímém letu. Co se stoupání a klesání týká, tam zvládá až 6 metrů za vteřinu a průměrně vy měl v letu vydržet 18 minut, behem kterých se za ideálních podmínek můžete vzdálit až na vzdálenost 11,6 kilometrů. Létat můžete od -10 do +40 stupňů Celsia, což je v případě dronu poměrně obdivuhodné, protože běžně drony nesmějí létat pod bodem mrazu. Dron je vybaven GPS, Galileoa BeiDou a disponuje řadou senzoru pro určování pozice. Podporovány jsou microSD karty až do 256 GB s tím, že uvnitř dronu je 20 GB interní paměti.

Co se záznamu týká, můžete natáčet buď video o rozlišení 4K a 60 Fps nebo 2,7K a 100 Fps, případně 1080p se 100Fps. Do brýlí vám bude putovat z dronu obraz v rozlišení 1080p při 100 fps s latencí menší než 30ms, pokud spoleháte na brýle DJI FPV Goggles 2. V případě použití DJI FPV Goggles V2 pak uvidíte obraz v rozlišení 810p při 120fps. Kamera v dronu pak zvládá kromě natáčení videa také fotografie v rozlišení 4000×3000 pixelů s tím, že světelnost je F/2.8.

Pokud tedy víte, že nejste nejzručenější FPV pilot a nebo jste naopak až moc zručný a snažíte se posouvat hranice nemožného čím dál tím dál, pak je DJI Avata určen přesně pro vás. Celé kombo včetně ovladače, brýlí a dronu spolu s množstvím příslušenství pořídíte za 37 990kč a pokud máte od předchozího FPV dronu od DJI vše doma a stačí vám pouze samotný DJI Avata, pak si připravte 15 399Kč.