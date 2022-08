5 filmů na iTunes, které tento víkend pořídíte se slevou (26. 8. 2022 – 28. 8. 2022)

Než se stal Drákulou, byl Vladem III., vládcem malé zemičky jménem Transylvánie, která se krčila ve stínu mocné osmanské říše. Dobře věděl, že jakýkoli odpor proti silnému sousedovi by znamenal jeho konec. Když ho však sultán „požádá“, aby mu poslal tisíc chlapců včetně jeho vlastního syna coby čerstvé rekruty do armády, rozhodne se neuposlechnout. Aby porazil zlo a odvrátil nevyhnutelné, spojí se se zlem mnohem větším. Stane se Drákulou. Nezničitelným démonem, který je schopný porážet obrovská vojska, ale který zároveň ztrácí ty, jež svým zoufalým aktem zachránil. Své nejbližší.

Služba iTunes čas od času zlevňuje vybrané tituly – v dnešním článku se podíváme na pětici filmů, které si na iTunes můžete o víkendu pořídit zvýhodněně. Může se však stát, že filmy na iTunes opět podraží a k zakoupení tak budou za jinou cenu, než uvádíme ve článku. My to bohužel nemůžeme ničím ovlivnit, avšak ujišťujeme vás, že v době psaní článku byly ceny na českém iTunes takové, jaké uvádíme.

Americký thriller Collateral (2004) se odehrává v Los Angeles, kde náhoda svede během jedné deštivé noci dohromady černošského taxikáře Maxe (Jamie Foxx) a nájemného vraha Vincenta (Tom Cruise). Přemýšlivý Max už jezdí taxíkem dvanáct let a sní o vlastní firmě s limuzínami. Jeho elegantní zákazník Vincent si ho najme na celou noc, a tak se pro Maxe nastávající hodiny změní v peklo. Cynický zabiják musí během několika hodin zabít na objednávku narkomafie pět lidí. Do svého úkolu se pustí s profesionální chladnokrevností, i když má v patách policii, FBI a nakonec i své zákazníky. Bezmocný taxikář se stává nedobrovolným řidičem a průvodcem člověka, který rád filozofuje, dokáže i ve vypjatých situacích vtipkovat a lidský život pro něho znamená pramálo…

Chatrč

Missy, dcera Macka Phillipse (Sam Worthington), je unesena a důkazy o tom, že byla pravděpodobně zavražděna, se najdou v opuštěné chatrči uprostřed oregonské divočiny. O nějakou dobu později obdrží Mack, utápějící se v nejhlubší beznaději, podivný vzkaz, ve kterém ho pisatel zve na víkend do chatrče. Přestože Mackovi jeho vlastní počínání připadá nanejvýš pošetilé, vrací se jednoho zimního odpoledne na toto místo, aby znovu vkročil do samého středu svých nejtemnějších nočních můr. To, co tam najde, mu navždy změní život.

