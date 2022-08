Apple může slavit. Na nový iPhone chce letos přejít více jablíčkářů než tomu bylo dříve

V posledních měsících slýcháme takřka neustále to, že od nových iPhonů 14 (Pro) se obecně očekávají rekordní prodeje a to jak mezi analytiky či uživateli, tak i přímo v Applu. Že by se mělo prodejně iPhonům skutečně dařit nyní potvrdil i průzkum analytické společnosti Savings, ze kterého vyplývá, že se letos chystá přejít na novou generaci iPhonů více uživatelů než tomu bylo v předešlých letech.

Z průzkumu výše zmínění společnosti, do kterého se zapojilo přes 1500 jablíčkářů, vyplývá konkrétně to, že 14 % z nich se chystá letos přejít na novou generaci iPhonů, což je jen pro srovnání o 4 % více než tomu bylo v loňském roce, kdy se přecházelo z iPhonů 12 na 13. Je tedy zcela evidentní, že zájem o “čtrnáctky” malý v žádném případě nebude. Co je však velmi zajímavé, je to, že hlavním důvodem pro upgrade je pro většinu dotázaných výkonnější procesor či potenciální vyšší kapacita úložiště a to jak v maximální konfiguraci, tak i v základu. Třetím nejchtěnějším upgradem je pak vylepšený fotoaparát, který by měl nabídnout konkrétně 48MPx rozlišení.

Průzkum se však nezaměřil jen na “upgradovače”, ale i na ty, kteří se přecházet nechystají. Jejich odpověď, proč tomu tak je, vás však ve výsledku zřejmě vůbec nepřekvapí. 86 % z těch, kteří se přejít nechystají, totiž uvedlo, že jim jejich stávající telefon zkrátka stále funguje bez problému a tudíž není důvod přecházet. Na 60 % dotazovaných se pak nechalo slyšet, že by pro ně byl upgrade příliš drahý a proto přejít nemohou. A co vy, chystáte se letos na iPhone 14 přejít?