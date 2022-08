Tato aplikace rozezpívá Jobse, Babiše či klidně vaší babičku

Ztřeštěných aplikací je v App Store celá řada. Je nicméně třeba uznat, že některé stojí skutečně za to. Jednou z nich je bezesporu i aplikace Face Dance, která – jak již její název napovídá – dokáže rozezpívat či roztancovat obličeje zachycené na fotkách. Kvalita jejich pohybů navíc není vůbec špatná a protože se mnohdy jedná o skutečně parádní zábavu, byl by hřích vás s aplikací neseznámit.

Využití aplikace Face Dance je naprosto jednoduché. Stačí, když fotku uloženou ve vašich Fotografiích do aplikace nahrajete a pak už si jen vyberete, co má osoba na ní dělat – tedy co má říkat, zpívat a tak podobně z celé řady předdefinovaných možností. Poté už jen stačí volbu potvrdit, chvíli počkat na vygenerování a užívat si zábavu. Umělá inteligence, která se o rozhýbání obrázků stará, je skutečně prvotřídní a přestože na vás čas od času vyskočí reklama či okno žadonící o to, abyste si aplikaci předplatili bez reklam, je zážitek z pohybujících se fotek více než dobrý. Pokud vás tedy podobné legrácky zajímají, nenechte si Face Dance ujít.

Face Dance lze stáhnout zde