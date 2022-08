Zaměstnanci Applu opět protestují proti návratu do kanceláří, připravuje se petice

Není tomu tak dávno, co jsme vás informovali o tom, že Apple opět svým zaměstnancům oznámil datum startu další fáze návratu do kanceláří. Ty jsou totiž od vypuknutí pandemie koronaviru v roce 2020 po většinu týdne prázdné, což stojí Apple jednak peníze za jejich provoz, ale logicky i peníze za produktivitu zaměstnanců. Jak se však zdá, o poklidný návrat do kanceláří se jednat nebude, přestože má Apple v rámci další fáze v plánu vyžadovat jen návštěvu kanceláře jen na tři pracovní dny v týdnu.

Jelikož už u předešlých oznámeních návratu do kanceláří zaměstnanci Applu protestovali, není žádným překvapením, že se totéž děje i tentokrát. Portál Financial Times navíc informoval o tom, že začala mezi zaměstnanci vznikat dokonce už i petice, která má za cíl Apple přesvědčit o tom, že je na návrat ještě příliš brzy a že i vzhledem k narůstajícímu počtu nakažených COVIDem-19 v USA by Apple neměl na návratu trvat. Mnozí zaměstnanci mají navíc být při práci na Home Office mnohem šťastnější, ale taktéž daleko produktivnější, takže dlouhodobá vize Applu by měla být taková, že vyžadování práce v kancelářích postupem času odpíská.

Zda se petice setká s porozuměním ze strany vedení Applu či nikoliv je v tuto chvíli velká otázka, na kterou se nicméně dozvíme odpověď již poměrně brzy. Uskutečnění další fáze návratu do kanceláří totiž počítá s tím, že započne již 5. září – tedy za dva týdny v pondělí. Do té doby tedy bude muset Apple celou situaci nějakým způsobem vyřešit. Jelikož mu však na protest proti návratu do kanceláří v minulosti již odešlo několik špičkových pracovníků, nebylo by příliš překvapivé, kdyby se nyní pokusil vést se svými lidmi dialog a domluvil se s nimi na kompromisu.